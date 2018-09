Pensioni | i numeri dell' Inps e le stime | quanto prenderemo dopo 40 anni di lavoro

RIFORMA Pensioni / Quota 100 - il problema non è (solo) nei numeri : La RIFORMA delle PENSIONI è stato uno dei principali temi della campagna elettorale. Quota 100 e taglio degli assegni d'oro non sono semplici da realizzare. GIAN LUCA BARBERO(Pubblicato il Sat, 28 Jul 2018 06:07:00 GMT)SPILLO/ Perché costruire un sondaggio per dare dei fannulloni ai dipendenti pubblici?, di L. OliveriDECRETO DIGNITÀ/ L'Italia del lavoro è ancora a un bivio, di M. Ferlini

Inps : pubblicate le tabelle dei costi e dei numeri delle nuove Pensioni con le quote : Quota 100 e quota 41 per ora sono misure in via di studio e di valutazione. Infatti nulla ancora è stato fatto e ciò che si sa delle due grandi novita' che potrebbero entrare nel sistema previdenziale, è solo frutto delle indiscrezioni e delle voci che le accompagnano. Intanto iniziano ad uscire analisi circa il funzionamento delle misure, di quanto costerebbero e come inciderebbero sul mondo previdenziale se davvero fossero emanate. Anche ...