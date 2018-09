Pensioni | Di Maio al contrattacco | pubblicato un ' disegnino' sui tagli agli assegni d' oro

Blastingnews

: Pensioni d’oro, Di Maio avverte: “Si va avanti fino alla fine. Se c’è qualcuno che non vuole attuare contratto lo d… - fattoquotidiano : Pensioni d’oro, Di Maio avverte: “Si va avanti fino alla fine. Se c’è qualcuno che non vuole attuare contratto lo d… - fattoquotidiano : Pensioni d’oro, Di Maio alla Lega: “No al ricalcolo? Se qualcuno non vuole attuare il contratto, lo dica” - lucafrusone : Autostrade, Unione Europea, taglio alle pensioni d'oro e attacchi speculativi; Luigi Di Maio risponde alle domande… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) L'argomentocontinua a mettere di fronte se non addirittura in contrasto i due partiti della maggioranza. In particolar modo è ilo alled'oro che trova in disaccordo il Movimento Cinque Stelle e la Lega. Il vicepremier Luigi Diè intervenuto sulla questione, pubblicando un post sul proprio profilo Facebook riguardante la proposta grillina suisuperiori ai 4000 euro, senza che gli attuali beneficiari abbiano provveduto a versare i contributi. Di, '' per spiegare la proposta di legge suialled'oro Dihauna specie di organigramma, attraverso il quale ha spiegato in maniera sintetica come funziona la legge suialled'oro: con tono polemico, su ilblogdellestelle.it, il Ministro del Lavoro si rivolge alle testate 'Repubblica' e 'Il Giornale', affermando che, attraverso questo ...