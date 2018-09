Pd | sui social compaiono le card anti Zingaretti

Nozze Ferragnez - Vittorio Sgarbi si scaglia sui social contro Chiara Ferragni e Fedez : il post diventa virale : Vittorio Sgarbi , il celebre critico d'arte ed ex parlamentare, è tornato alla ribalta della cronaca per un post al vetriolo pubblicato sui social qualche giorno fa in occasione del matrimonio-evento dell'anno tra l'influencer e fashion blogger Chiara Ferragni ed il rapper Fedez, che hanno ...

Terremoti - Doglioni : “Il tam tam sui social più seguito del sito dell’Ingv” : “Trovo drammatico che in caso di Terremoti il tam tam sui social sia piu’ seguito del sito dell’Ingv. Diffondiamo in tempo reale attraverso il sito tutte le notizie che vengono trasmesse alla Protezione Civile e ai Comuni: trovo importante il lavoro che si sta facendo nelle scuole di Ischia, per esempio, contribuendo cosi’ a formare nuove generazioni piu’ informate e consapevoli“: lo ha dichiarato il ...

Ben Affleck : sui social tutti contro la coniglietta di Playboy : alquanto torbida la faccenda che riguarda la vita privata di Ben Affleck. Come tutti sanno l'attore da qualche settimana è una clinica riabilitava per curare la sua dipendenza dall'alcol, e Jennifer ...

Dua Lipa : in arrivo una canzone in italiano? Ecco gli indizi sui social : Dua facci questo regalo! The post Dua Lipa: in arrivo una canzone in italiano? Ecco gli indizi sui social appeared first on News Mtv Italia.

Matrimonio Ferragnez - menu troppo povero : è polemica sui social : Ha generato una mole enorme di interesse ma anche una massa altrettanto voluminosa di critiche più o meno fondate: stiamo ovviamente parlando del già mitologico Matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni o, come lo chiamano loro, il Ferragnez Wedding. L’ultima polemica sollevata dal popolo degli internauti verte sul menu scelto dalla coppia più glamour d’Italia, accusato da più parti di essere troppo poco sostanzioso e di dimensioni ...

Insulti sui social alla Curia che vuole accogliere i migranti della Diciotti : La Curia tarantina ha subito aspre critiche e Insulti tramite i social network dopo la disponibilità manifestata dall'arcivescovo Filippo Santoro ad accogliere nelle strutture della Diocesi parte dei ...

Stefano-Emma : che succede? Lui posta il video sui social e lei… Il dettaglio infiamma tutti : A quanto pare non solo noi comuni mortali facciamo un uso strategico dei social finalizzato a “rimorchiare”, mettendo like, commentando e lasciando indizi. Ebbene, anche i vip lo fanno e se si parla di questi due vip alloa tutto diventa più intrigante. Vi raccontiamo la situazione: Stefano De Martino è in vena di stupire ed è anche in vena di creare un po’ di disorientamento tra i suoi numerosi follower. Il ballerino ...

Lo sposo arriva in ambulanza : scoppia la polemica sui social : L'ambulanza ha percorso le stradine di Montecalvo Irpino a sirene spiegate. Ma non si trattava di un'emergenza. A scendere dal mezzo infatti è stato uno sposo. Fiocco bianco sullo specchietto, addobbi e lampeggianti: l'ambulanza è arrivata a tutta velocità e si è fermata davanti alla chiesa dove l'uomo ha aspettato l'arrivo della futura moglie."Abbiamo invitato tutta la squadra di volontari alle nozze - ha spiegato la sposa a Repubblica - c'è un ...

Perché sui social si è tornato a parlare di Cristina D'Avena : Se in Italia esiste un personaggio che mette tutti d’accordo, al quale tutti indistintamente siamo affezionati e che, in un’orda di affetto psichedelico ci raggruppa tutti nello stesso abbraccio, ricchi e poveri, Nord e Sud, isolani e terrestri, quello è certamente Cristina D’Avena. Un personaggio che è entrato nelle nostre vite da piccoli e che non abbiamo mai dimenticato. La voce della nostra infanzia, delle ...

Sposa infermiera noleggia ambulanza per il matrimonio/ Video - polemiche a Boscoreale e sui social : Sposa infermiera noleggia ambulanza per il matrimonio, Video: polemiche a Boscoreale e sui social per la trovata della donna. Ma non è l'unica: bufera anche nell'Avellinese(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 15:45:00 GMT)

Ritorno a scuola - sui social l’hashtag #BacktoHogwarts è virale : Ritorno a scuola, sui social l’hashtag #BacktoHogwarts è virale I primi a iniziare saranno gli studenti dell’Alto Adige, mercoledì 5 settembre, gli ultimi quelli pugliesi, il 20. Su Twitter gli alunni si consolano celebrando il giorno in cui Harry Potter e gli altri maghi della saga di J.K. Rowling tornano alla scuola di ...

Vincenzo Mollica cult sui social per il saluto di Lady Gaga (video) : Lady Gaga che saluta Vincenzo Mollica con "grazie signò" è tutto ciò che potevo chiedere alla vita oggi. pic.twitter.com/o9zhPrgZXK— CHOCCATESUSPIGOLO (@capatesuspigolo) 31 agosto 2018 Nella giornata di ieri, alla 75° Mostra del cinema di Venezia, la cantante Lady Gaga si è presa la scena già dalle sue falcate nel red carpet, luogo in cui fans della cantante o semplici curiosi si sono assiepati per guardare con i propri occhi il ...

Pd - renziani all'attacco di Zingaretti sui social : Secondo Marcucci, non sarà Matteo Renzi che definisce 'una risorsa importante per il Pd' e aggiunge: 'Credo che stia facendo bene il senatore e sta dando contributi in termini di proposta politica ...