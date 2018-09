Pd |  Renzi | non parteciperò alle primarie Stop fuoco amico

agi

: GIUSTIZIA, NUOVO DDL ANTICORRUZIONE Bonafede: via la norma salva-cognato di Renzi e Finocchiaro torni pm LEGGI:… - fattoquotidiano : GIUSTIZIA, NUOVO DDL ANTICORRUZIONE Bonafede: via la norma salva-cognato di Renzi e Finocchiaro torni pm LEGGI:… - marattin : Sarò io a sbagliare eh, o a essere ingenui. Ma davvero non mi arrendo all’idea che la politica sia semplicemente es… - carlosibilia : Il problema non sono i milioni di euro di soldi pubblici spesi da Renzi per l’AIRBUS ma il problema è l’accordo di… -

(Di lunedì 3 settembre 2018) ​"Ilha fatto fallire per due volte il progetto del Pd. Io non parteciperò. le ho vinte due volte e per due volte sono stato bersaglio del. Chi vincerà ledeve essere sostenuto da tutto il Pd". Lo ha detto Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete 4. "Senza un leader vero nel Pd avrete sempre un partito senza spina dorsale" ha a detto l'ex premier. "Non riduco la discussione a un toto nomi: Zingaretti, Calenda, Gentiloni...Quando ci sarà da scegliere nel mio piccolo sceglierò il candidato", ha aggiunto Renzi