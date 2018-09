Pd | Dario Franceschini lancia NicolaZingaretti | siluro a Matteo Renzi

Dario Franceschini e Massimo Cacciari : forse sono gli unici che possono salvare il PD : In una fase critica per la politica in generale, azzardare pronostici o indicare vie d'uscita per evitare il definitivo tracollo della sinistra e, in primis, del Partito Democratico, pare davvero difficile e complicato. Ma attualmente, anche solo dando un'occhiata superficiale al tutto, solamente Dario Franceschini e Massimo Cacciari, in cooperazione o su piani distinti, sembrano davvero gli unici in grado di poter traghettare il PD verso ...