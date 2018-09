Paul McCartney | dichiarazioni choc | “Ho assunto droga ed ho visto Dio”

Paul McCartney : "Con la droga ho visto Dio" : Il fatto che Paul McCartney e gli altri Beatles abbiano assunto droghe negli anni '60 - come d'altra parte è accaduto a moltissimi cantanti e musicisti dell'epoca - non è una novità. Il baronetto però ...

Paul McCartney e la droga : "Una volta ho preso la Dmt. E ho visto Dio - era enorme" : "Una volta ho preso una droga , la Dmt. Eravamo il gallerista Robert Fraser, io, un paio d'altri. Siamo rimasti immediatamente inchiodati al divano. Ed io ho visto Dio, questa incredibile cosa torreggiante, e sono rimasto toccato": Paul McCartney racconta così al magazine Sunday Times Culture la sua esperienza con la dimetiltriptammina.Dio, prosegue, era "enorme", come "un muro di cui non riuscivo a vedere la cima, ed io ero in fondo... ...

Beatles - i figli di John Lennon e Paul McCartney si fanno un selfie insieme : ecco lo scatto che fa impazzire i fan : Sean Ono Lennon e James McCartney insieme . A 50 anni dallo scioglimento dei Beatles (e quasi 40 anni dopo la morte di John ) i figli dei due membri del gruppo si sono scattati un selfie insieme . La foto, pubblicata su Instagram, ha fatto letteralmente impazzire i fan. Come didascalia c’è solo “peekaboo“, l’espressione inglese che sta per “cucù”. Nell’immagine si vede Sean Lennon , 42 anni, unico figli o di ...

Paul McCartney torna sulle strisce ad Abbey Road 49 anni dopo la famosa passeggiata dei Beatles : Quarantanove anni dopo la famosa passeggiata dei Beatles, avvenuta l’8 agosto 1969, Paul McCartney è tornato ad Abbey Road ed ha riattraversato la strada, mandando in delirio i fan. Il cantante era agli Abbey Road Studios di Londra per un evento promozionale legato al suo nuovo album “Egypt Station,” in uscita il prossimo 7 settembre. L'articolo Paul McCartney torna sulle strisce ad Abbey Road 49 anni dopo la famosa ...