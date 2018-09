Parma | 21enne seviziata e stuprata | oggi interrogatori L' avvocato di Pesci

Parma - 21enne violentata. Vittorio Brumotti : "Stento a crederci" : "La prima cosa che ho pensato è che è impossibile che l'abbia fatto siamo amici da tanto tempo, è stato il mio primo sponsor, lo sanno tutti che non è un chierichetto, ha qualche problema con la droga ma cercava da tempo di uscirne. È un personaggio sopra le righe, ma non è una persona cattiva". Così Vittorio Brumotti, il biker e inviato di Striscia la Notizia, parla di Federico Pesci, l'imprenditore 46enne accusato di aver violentato per ore, ...

Chi è Federico Pesci : l'imprenditore di Parma arrestato per torture e violenze su una 21enne : Federico Pesci è un uomo molto conosciuto a Parma. Proprietario di una catena di negozi di abbigliamento sulla via Emilia Est, assiduo frequentatore dei locali della movida, appassionato di motociclette e fidanzato. Ora il suo nome si legge sui tutti giornali, legato alla cronaca: è accusato di aver sottoposto una 21enne a 5 ore di torture e violenze, con la complicità del nigeriano Wilson Ndu Anihem. "Questa è una ...

Parma - picchiano e violentano 21enne : due arresti : Due uomini, un cittadino italiano e un cittadino nigeriano, sono finiti in carcere a Parma con la pesante accusa di violenza sessuale e lesioni pluriaggravate ai danni di una ragazza di 21 anni.La denuncia era partita dal pronto soccorso che aveva ricevuto la giovanissima subito dopo le violenze. Era stata la 21enne a raccontare di essere stata picchiata selvaggiamente e violentata da due sconosciuti e oggi, a pochi giorni di distanza, gli ...

