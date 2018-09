Papa | Silenzio e preghiera davanti a chi cerca scandalo

agi

(Di lunedì 3 settembre 2018) Replica indiretta diFrancesco alle accuse lanciate dall'arcivescovo Carlo Maria Viganò. “La verità è mite - dice Bergoglio nella prima messa celebrata a Santa Marta dopo la pausa estiva - la verità èsa. Con le persone cheno soltanto lo, cheno soltanto la divisione”, l’unica strada da percorrere è quella del “” e della “”. Lo spunto è stato offerto al Pontefice dal brano del Vangelo in cui Gesù, tornato a Nazareth, viene accolto con sospetto e Francesco. Brano in cui Francesco ha letto un invito a “riflettere sul modo di agire nella vita quotidiana, quando ci sono dei malintesi” e di comprendere “come il padre della menzogna, l’accusatore, il diavolo, agisce per distruggere ...