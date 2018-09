Pallavolo – Europeo Under 19 | la nazionale italiana femminile supera la Polonia con un

Pallavolo – Europeo U20 maschile : gli azzurrini accedono alle semifinali 5°-8° posto : La partita tra Belgio e Russia ha deciso le sorti della Nazionale Italiana all’Europeo Under 20 maschile Nel Campionato Europeo under 20 maschile gli azzurrini di Monica Cresta hanno chiuso al terzo posto della Pool II, dovendo dire addio alle semifinali per le medaglie. La vittoria della Russia sul Belgio 3-1 (25-20, 25-22, 22-25, 25-23), infatti, ha di fatto estromesso la corsa di Recine e compagne dalle prime quattro posizioni del ...

Pallavolo – Europeo Under 20 Maschile : gli azzurrini superano la Polonia - Belgio-Russia decisiva : Gli azzurrini superano la Polonia 3-1 agli Europei Under 20 maschili, adesso il match tra Belgio e Russia sarà decisiva per le sorti del torneo L’Italia chiude a testa alta la fase a gironi dell’Europeo Under 20 Maschile. I ragazzi di Monica Cresta si sono resi protagonisti di una buona prestazione, grazie al quale hanno superato la Polonia con il risultato di 3-1 (26-24, 22-25, 25-18, 25-18). Con i tre punti conquistati oggi, la ...