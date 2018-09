Palagonia | investe vicini | preso 52enne in fuga Ultime notizie | è stato riconosciuto da

INVESTE PIÙ VOLTE I VICINI CON AUTO : “INFASTIDITO DA TAVOLATA”/ Palagonia - un morto e 7 feriti : killer in fuga : Palagonia, AUTO travolge gruppo di persone in strada: un morto e 6 feriti. Ultime notizie, è caccia al killer in tutta la cittadina in provincia di Catania(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 18:55:00 GMT)