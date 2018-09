Pagelle a confronto | Cristiano Ronaldo divide | zero gol ma premiato il ' sacrificio' ?

Pagelle/ Francia-Belgio (1-0) : i voti. Ct a confronto : trionfo per Deschamps! (Mondiali 2018 semifinale) : PAGELLE Francia-Belgio (1-0): i voti della partita, con i migliori e i peggiori in campo ieri sera per la semifinale dei Mondiali 2018.trionfo dei Blues a San Pietroburgo!. (Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 09:12:00 GMT)