Ozzy Osbourne | Bologna nel tour di addio

Concerti di Ozzy Osbourne in Italia - annunciata una data a Bologna : info biglietti in prevendita : I Concerti di Ozzy Osbourne in Italia sono finalmente ufficiali. Dopo l'approdo al Firenze Rocks, l'artista è ora pronto a tornare sul palco per una nuova data che si terrà nell'ambito del No more tours 2 e con appuntamento fissato per il 1° marzo 2019. Questa volta, non si tratterà di un concerto all'aperto ma di uno spettacolo indoor, che Ozzy Osbourne terrà all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Ad annunciare il ...