Ottanta anni della Bocciofila Monforte festeggiati con nuovi appassionati allo sport

Donna di Ottantatre anni trovata morta in casa. Fermato il figlio : Una Donna di 83 anni, Giuseppina Bini, è stata trovata morta nella sua casa di San Basilio a Roma, al terzo piano di via Diego Fabbri. A trovare il corpo della Donna senza vita, ma con vistose ferite ...

Rossi contro blu : i favolosi e turbolenti anni Ottanta a Liverpool : Otto campionati in dieci anni, trionfi europei, Charity Shield condivise e finali di Fa Cup. Dal 1980 al 1989 in Inghilterra comandavano Liverpool ed Everton. Tra disoccupazione, hooligans e la tragedia di Sheffield, la città dei Beatles era il centro del calcio di Stefano Ravaglia I giorni di Yesterday e Hard day’s night erano già lontani e consacrati alla storia della musica e di Liverpool. I Beatles cominciavano ...

Ponte Morandi - il procuratore di Genova Francesco Cozzi : “Elementi di indagine fin da anni Ottanta. Attività è fervida” : Sarà lungo il lavoro degli investigatori e degli inquirenti che lavorano all’inchiesta sul crollo del Ponte Morandi a Genova collassato per circa 250 metri il 14 agosto scorso seppellendo 43 persone. Anche se gli esiti non saranno lontani nel tempo. “L’analisi della documentazione che abbiamo acquisito ci ha portato a raccogliere elementi utili che risalgono fino dagli anni ’80” dice il procuratore di Genova ...

Come eravamo : le vacanze degli italiani negli anni Ottanta : Michael Jackson e Lionel Richie scrivono l'inno We Are The World e in tutto il mondo esplodono i Live Aid per l'Africa. A breve crollerà il muro di Berlino e scoppierà la rivolta di Tienanmen . La ...

Nell'era dei reboot torna anche "L'albero delle mele" - comedy sui teenager degli Anni Ottanta : Nostalgia, si sa, canaglia. Con l'approssimarsi degli Anniversari 'tondi', di più. In una stagione folta di rifacimenti e attualizzazioni, è ora la volta di 'L'albero delle mele', in originale 'The ...

Il mistero dei pinguini reali scomparsi. 'Perso l 88 della colonia dagli anni Ottanta' : Si stima che quasi un terzo dei pinguini reali del mondo siano scomparsi finora e una delle motivazioni è il cambiamento climatico, con conseguente modifica dei terreni e scioglimento dei ghiacci, '...

Anni Ottanta e Live Aid - 1985 - : fu il mondo a cambiare la musica o viceversa? : Il mondo, per un giorno sembrava più buono, più ricco di buone notizie tanto per citare il Banco del mutuo soccorso. I Simple Minds suonarono da Philadelphia come i Duran Duran, Keith Richards, Ron ...

L'Italia con la lira negli anni Ottanta attuò davvero svalutazioni competitive? : In economia, si è soliti attendersi variazioni dei tassi di cambio in linea con i differenziali di inflazione tra due economie. Perché? Semplice. Se uno stato registra in un dato anno un tasso di ...

Intervista – Jerry Calà : «Io - gli anni Ottanta ed i social network : ci vuole più contatto e meno chatto» : “L’estate non è una stagione ma uno stato d’animo” questo è il motto che Jerry Calà, uno dei volti più noti della commedia all’italiana, regista e attore di film cult come “Sapore di mare” e “Rimini Rimini”, ripete al termine di ogni suo spettacolo che da oltre vent’anni richiama giovani e non alla ricerca di qualche ora di spensieratezza. Oggi l’ex gatto di Vicolo Miracoli, dopo aver battuto il record di visualizzazioni ...

Rai4 compie 10 anni - maratona di classici anni Ottanta il 14 luglio : Il 14 luglio 2008, dieci anni fa, iniziava l’avventura di Rai 4 con l’obiettivo di arricchire l’offerta del Gruppo Rai. Un arricchimento pensato e disegnato con cura dall’allora direttore e creatore del canale Carlo Freccero. La decisione di chiamare il canale Rai 4 rispondeva a una visione precisa dell’Azienda: la naturale estensione dell’offerta Rai verso un pubblico esigente, consapevole dei propri gusti e padrone dei nuovi strumenti di ...

“This is America” di Childish Gambino animato con i Mac anni Ottanta : Wahyu Ichwandardi (Foto: Twitter) This is America di Donald Glover passerà sicuramente alla storia come uno dei video più ricchi di significati e impegno degli ultimi anni. E proprio dalla storia, quella un po’ meno recente, sembra uscire l’esperimento dell’animatore Wahyu Ichwandardi. Pinot (questo il nome d’arte), dall’inizio di giugno documenta via social network il tentativo di replicare la coreografia del video ...

Carlo Vanzina : il suo cinema è lo "spirito del tempo" degli anni Ottanta : Se il cinema rappresenta, come dice Edgar Morin, "lo spirito del tempo", nel panorama italiano non esiste regista che quello spirito lo abbia rappresentato meglio di Carlo Vanzina. Soprattutto se per "rappresentazione" intendiamo non la semplice messa in scena di personaggi e vicende, bensì la fotografia di un immaginario che ha percorso e orientato un'intera epoca.L'anagrafe cinematografica ci dice che Vanzina emerge nei secondi anni ...

Addio a Carlo Vanzina - ha raccontato con un sorriso l'Italia e gli edonisti anni Ottanta : ... Carol Alt, ma ha anche diretto star internazionali come Faye Dunaway, Matthew Modine, Bo Derek, Rupert Everett oltre al mostro sacro Gian Maria Volonté protagonista del noir 'Tre colonne in cronaca'.

