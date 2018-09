Orbetello Jazz Festival | la bellezza della musica nella laguna toscana

laragnatelanews

: Orbetello Jazz Festival: la grande musica torna in uno dei luoghi più belli della Toscana - sandratognarini : Orbetello Jazz Festival: la grande musica torna in uno dei luoghi più belli della Toscana - GrossetoNotizie : Al via la seconda edizione dell'Orbetello Jazz Festival - ENRICOLIOTTI : Al via l’Orbetello Jazz Festival Dal 7 al 9 settembre -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Uno dei luoghi più suggestivisarà riempitosplendidanel mese appena iniziato di settembre. Arriva infatti la seconda edizione di, una rassegna voluta dal Comune diper la direzione artistica di Paolo Rubei dell’AlexanderplatzClub di Roma e in collaborazione con la Pro Locore, che i prossimi 7, 8 e 9 settembre offre tre imperdibili appuntamenti. Roberto Gatto New Quartet, Gege Telesforo “Soundz for Children” e New TalentsOrchestra ft Javier Girotto sono gli ospiti che si alternerannomeravigliosa terrazza sullaPolveriera Guzman (via Mura di Levante –– GR) che si trasforma in palcoscenico d’eccezione per tre serate piene di emozioni. Una festache venerdì 7 settembre inizierà alle ore 18.00 con un’energica street parade per le vie di ...