Orari beta Battlefield 5 | come scaricarla e dettagli su modalità di gioco

optimaitalia

: Orari beta #Battlefield5, come scaricarla e dettagli su modalità di gioco - OptiMagazine : Orari beta #Battlefield5, come scaricarla e dettagli su modalità di gioco - OptiMagazine : Lista dei cambiamenti per l'Open Beta di #Battlefield5: orari e requisiti PC - IGNitalia : Battlefield 5: orari e dettagli sulla beta -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Ladi5 è ormai alle porte. Dopo una lunga attesa finalmente lo sparatutto di EA, principale concorrente annuale di Call of Duty nella corsa al miglior multiplayer, aprirà le porte a tutti i fan in occasione della open. Sono molte le news e iemersi in queste ore in merito; oltretutto, ci sono alcunida considerare nelle tempistiche di download della.In particolare, vi ricordiamo glidi download delladi5, che differiscono in base alla vostra situazione. Per chi ha prenotato ilinfatti laè disponibile dal 4 settembre, mentre per tutti gli altri sarà pronta per essere giocata a partire dal 6 settembre. Il download è già disponibile sia su PC tramite Origin (attenzione ai requisiti hardware su PC), sia su PlayStation 4 ed Xbox One. Facciamo quindi un riassunto di date edelladi5, ...