Ora il governo rassicura ' Manovra rispetta regole'

Lasciamoli lavOrare : un recap del complicato agosto del Governo Conte : ... "di cui metà per sterilizzare gli aumenti dell'Iva." Una delle coperture, come chiarisce in una intervista al Sole 24 Ore il ministro dell'Economia Tria, dovrebbe attingere dai 9 miliardi spesi ...

Governo ignOrante : Al direttore - Quando all'inesperienza politica e di Governo si aggiungono l'assenza di ideali e di cultura politica la miscela che ne viene fuori è il Governo autoritario degli ignoranti. Il nostro non è un insulto personale, prassi che ci è sconosciuta, ma un giudizio politico sostenuto dai fatti e non da ...

Spread alle stelle - è ancOra emergenza. Ma più del rating spaventa il governo : L'economia privata in realtà non sta andando così male. Il centro studi di Intesa SanPaolo ieri ha scritto che la nostra economia rallenta, ma 'nel complesso emerge un quadro non dissimile da quello ...

Governo - Padellaro : “Basta con la campagna elettOrale. In esecutivo anche persone serie - l’Europa le aiuti” : “Questo Governo è fatto anche da persone competenti, che hanno una linea e un rigore che non può essere dimenticato. L’Europa dia loro una mano”. Lo ha detto dal palco della festa del Fatto Quotidiano al parco della Versiliana di Marina di Pietrasanta Antonio Padellaro, intervistato da Silvia Truzzi. “Ma il Governo – ha aggiunto – smetta almeno per tre mesi di fare campagna elettorale e pensi ai fatti più che ...

Governo - Grillo : 'Con la Lega teniamo l'equilibrio - Ora il reddito di cittadinanza' : 'Anch'io sono fuori da tutto il mondo e vado in giro, sono un comico', dice Grillo nel video con Mujica. Migranti, fonti del Viminale smentiscono lo sblocco dei fondi per Riace: 'Spese anomale' 31 ...

Ilva - Landini : “Governo ha convocato tavolo? Andiamoci. Delitto sarebbe chiusura e licenziamento dei lavOratori” : “Dobbiamo andare all’incontro convocato dal governo sull’Ilva e poi verificare quello che emerge da lì”. Lo ha detto il segretario confederale Cgil nazionale Maurizio Landini, a margine di un incontro alla festa del Fatto Quotidiano alla Versiliana di Marina di Pietrasanta, dopo l’annuncio della convocazione di un incontro con sindacati e azienda da parte del governo (previsto per il 5 settembre). “Dobbiamo ...

Ponte MOrandi - Autostrade : rispettati gli obblighi. Governo : indecenti | : Il cda risponde al Ministero sul viadotto di Genova. Di Maio e Toninelli: farebbero bene a tacere. Spunta un nuovo video del crollo del 14 agosto; è in mano agli investigatori e non verrà diffuso

Ponte MOrandi - Giovanni Toti smonta il governo di Salvini e Di Maio : 'Toninelli - ti svelo un segreto...' : Incassato il progetto per il nuovo Ponte di Genova, dopo il tragico crollo del 14 agosto, il presidente della Regione Giovanni Toti deve vedersela con il governo, in netto contrasto con le sue ...

CONCESSIONI - GOVERNO VS AUTOSTRADE : “PAGHINO DANNI”/ Ponte MOrandi - Di Maio : “rispondano ex Ministri” : Crollo Genova, Toninelli vs AUTOSTRADE: "loro mettono soldi, lo Stato rifà il Ponte Morandi". Ultime notizie, indagini e demolizione: ecco cosa c'era nella concessione del 2007(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:17:00 GMT)

Crollo ponte MOrandi - Bersani : “Toninelli straparla. Il governo usa i problemi per creare consenso anziché risolverli” : L'ex segretario del Pd, Pier Luigi Bersani, dà un giudizio sull'operato del ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e sul governo Lega-M5S: "Stanno usando i problemi invece di provare a risolverli. Stanno seminando per far crescere il consenso. Sulla questione dei migranti, ad esempio, sventolano buoni argomenti per suscitare cattivi sentimenti. Picchiare il pugno sul tavolo dell'Europa si può fare, ma non ricattando a bordo di una nave delle ...

Ponte MOrandi - Toninelli : “Chi accusa questo governo dovrebbe vergognarsi”. Bagarre in Commissione : “Dopo 20 anni di segretezza, il ministero pubblicherà le convenzioni. Entro domani saranno pubblicati tutti gli atti delle concessioni autostradali”. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, in audizione nelle commissioni riunite alla Camera. “E chi accusa questo governo dovrebbe vergognarsi” ha detto scatenando al rivolta delle opposizioni L'articolo Ponte Morandi, Toninelli: “Chi ...

Governo in campagna elettOrale (anche in Spagna) : In Spagna, con una furba mossa, il Governo di Sánchez è tornato a far parlare di Franco. Tuttavia ora si rischia di perdere il risultato della transizione. FERNANDO DE HARO(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 05:42:00 GMT)Vita da precari, di M. VitaliBeppe e la gratuità del Meeting, di R. Farina

Ponte MOrandi - Toninelli : “Governo rivedrà integralmente sistema concessioni. A settembre li convoco tutti” : Il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli in audizione alle commissioni riunite VIII di Camera e Senato in seguito al crollo del Ponte Morandi a Genova parla dell’immediato futuro: “A partire da settembre, convocherò tutti i concessionari delle infrastrutture, chiedendo un programma dettagliato degli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione. Questo Governo farà di tutto per rivedere integralmente il sistema delle ...

'Ora schema Diciotti anche per il bilancio' - il governo all'assalto Ue ma è incognita mercati : Una volta chi stava al governo si guardava bene dall'annunciare solo il rischio di 'un autunno caldissimo'. anche perchè l'espressione autunno caldo - coniata dal socialista Francesco De Martino - ...