Ora è ufficiale | Ronaldo è il nuovo proprietario del Valladolid

Oggi termina l’estate meteorologica - e sta per arrivare l’equinozio : ecco DATA e Ora dell’inizio ufficiale dell’autunno astronomico : Inizia Oggi 1° settembre 2018 l’autunno meteorologico e si archivia quindi l’estate meteorologica. In riferimento invece alle stagioni astronomiche, si ricordi che il 23 settembre, alle 01:54 UTC, 03:54 ora italiana, entreremo ufficialmente in una nuova fase, inaugurata, come sempre, dall’Equinozio d’autunno. Il termine equinozio deriva dal latino “equi-noctis” e significa “notte uguale” al giorno: nonostante tale ...

FIFA 19 : il rapper italo tunisino Ghali e la sua "Habibi" nella colonna sonOra ufficiale del gioco : FIFA 19, l'ultimo capitolo del videogioco calcistico più venduto al mondo in uscita il prossimo 28 settembre, sorprenderà gli appassionati anche per la sua colonna sonora.Il giovane rapper Ghali, artista tra i più promettenti ed apprezzati della scena musicale italiana degli ultimi anni, è stato infatti selezionato per far parte della tracklist ufficiale di FIFA 19. Ad accompagnare i videogiocatori di calcio virtuale in tutto il mondo sarà il ...

Ora è ufficiale il rilascio di Bixby Vision 2.4 per Samsung Galaxy S8 e Note 8 : più avanti di S9 : Giungono novità estremamente interessanti in queste ore per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S8 o di un Note 8 e che nelle ultime settimane si sono lamentati a causa di mancati aggiornamenti software da parte del produttore. Confermando quanto vi avevamo anticipato lo scorso 21 agosto, infatti, il produttore asiatico ha deciso di mettere a disposizione degli utenti in questione il rilascio di Bixby Vision 2.4, che come ...

AncOra diffusi i problemi Instagram per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : prima replica ufficiale : Sono Ancora attuali i problemi Instagram per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S7 o di un S7 Edge. A distanza di alcuni giorni dal nostro primo approfondimento a proposito dell'aggiornamento messo a disposizione del produttore coreano per il top di gamma 2016, in riferimento alla tanto attesa patch di agosto, devo purtroppo confermarvi quanto emerso in un primo momento. Il pacchetto software in questione, infatti, non risolve la ...

Cappella della Sindone riapre al pubblico dopo 28 anni/ Torino - Ora c'è la data ufficiale : il 27 settembre : Il prossimo 27 settembre sarà riaperta dopo vent'anni di lavori la Cappella dove era custodita la Sacra Sindone, semi distrutta dopo un incendio dell'aprile 1997(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:46:00 GMT)

F1 - arriva la stangata per Bottas : Ora la penalizzazione a Spa è ufficiale! : Valtteri Bottas partirà dall’ultima casella in griglia, il finlandese penalizzato per il montaggio di una nuova power unit sulla sua monoposto Valtteri Bottas monterà una nuova power unit sulla sua Mercedes e per questo sarà penalizzato dal regolamento del campionato mondiale, che prevede l’arretramento fino all’ultima casella in griglia. Il finlandese ha sforato il numero di power unit montabili sulla proprio monoposto e ...

“AllOra è ufficiale!”. Valentino Rossi : il gossip va più veloce della sua moto. Il Dottore si è fidanzato. E stavolta è ufficiale : In passato si era parlato solo di un probabile flirt tra Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi ma oggi, martedì 21 agosto, ne arriva la conferma. È stata proprio la ex ombrellina ad ufficializzare la relazione e a spegnere il continuo chiacchericcio attraverso una foto su Instagram con il campione di Moto GP. L’immagine è corredata anche da una didascalia esplicita “Love you @ ValeYellow46″ che confermerebbe la ...

F1 - Ricciardo alla Renault - Ora è ufficiale : AMBIZIONE ' Renault ha deciso di ritornare in Formula 1 con il chiaro intento di battersi per il titolo di campione del mondo. Firmare con Daniel Ricciardo rappresenta un'opportunità irripetibile di ...

Asia Argento cacciata da X Factor/ La nota ufficiale di Sky : “Se fosse vero interromperemo la collabOrazione” : Asia Argento fuori da X Factor? Una nota di Sky Italia ha chiarito l'attuale situazione dopo essere stata accusata dall'attore Jimmy Bennett di violenza sessuale.(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 19:59:00 GMT)

Genova - i nomi dei 39 morti sul ponte MOrandi - la lista ufficiale delle vittime : Sono 39 i morti accertati dal Viminale durante la tragedia del crollo del ponte Morandi a Genova. Di questi, cinque non sono stati ancora identificati. I feriti sono 16, di cui 12 in codice...

Milan-Bakayoko - Ora è ufficiale. Arriva in prestito con diritto di riscatto : Stavolta è tutto fatto. Tiémoué Bakayoko è un giocatore del Milan. Il centrocampista francese classe 1994 Arriva a Milano con la formula del prestito con diritto di riscatto. Una formula che ha ...

Ora è ufficiale - la Serie B sarà a 19 squadre : si parte il 24 agosto : È arrivato l'ok della Figc per la B a 19 squadre, che mantiene inalterato il numero di promozioni (3) e retrocessioni (4). L'articolo Ora è ufficiale, la Serie B sarà a 19 squadre: si parte il 24 agosto è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Fiorentina - Edimilson dal West Ham : Ora è ufficiale : FIRENZE - La Fiorentina , tramite una nota ufficiale, ha comunicato "di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edimilson ...