Opel al Salone dei Veicoli commerciali con Combo Van e Combo Life XL

today

: Opel : OPEL PRESENTE AL SALONE INTERNAZIONALE VEICOLI COMMERCIALI CON DUE ANTEPRIME: I NUOVI COMBO VAN E COMBO LIFE… - NewspressItalia : Opel : OPEL PRESENTE AL SALONE INTERNAZIONALE VEICOLI COMMERCIALI CON DUE ANTEPRIME: I NUOVI COMBO VAN E COMBO LIFE… - fabiocavagnera : RT @motorionline: #Opel: doppia anteprima nei veicoli commerciali al Salone di Hannover - motorionline : #Opel: doppia anteprima nei veicoli commerciali al Salone di Hannover -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Per sette persone e i loro bagagli: nuovoper il trasporto di passeggeri in versione XL. Per l’uso quotidiano e...