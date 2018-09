Oggi tra i film è giornata di delusioni | ma questa edizione va a gonfie vele

La tassa di sOggiorno in Italia : ecco la mappa nella nostra penisola : Liligo pubblica una ricerca che analizza nel dettaglio il panorama Italiano delle tasse turistiche: il costo medio più basso per la tassa di soggiorno si registra nel Sud Italia, dove l’importo è di circa 1,70 € a notte per persona, segue il Nord con 1,80 € e chiude, con un importo leggermente superiore, il Centro del Paese con circa 1,90 €. La tassa turistica, o tassa di soggiorno, è un’imposta richiesta ai viaggiatori che soggiornano presso ...