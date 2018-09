Nuove indiscrezioni su Fallout 76 al 3 settembre | focus su inventario | ricompense e

optimaitalia

: Nuove indiscrezioni su #Fallout76 al 3 settembre, focus su inventario, ricompense e difficoltà… - OptiMagazine : Nuove indiscrezioni su #Fallout76 al 3 settembre, focus su inventario, ricompense e difficoltà… - giuseppe_mania : WWE: Nuove indiscrezioni sul possibile ritorno di Batista #Batista, #WWE -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Un oggetto misterioso e ancora tutto da scoprire76, il nuovo capitolo della serie di Bethesda che si appresta a cambiare in maniera importante le carte in tavola per quanto concerne il brand: abbandonati i lidi single player che da sempre ne hanno caratterizzato il gameplay, questo nuovo titolo si proietta nel caotico mondo degli online game. Una scelta che ovviamente non ha mancato di spiazzare lo zoccolo duro dei fan, presi in controtempo in un primo momento, ma che allo stato attuale hanno messo in standby le polemiche dando invece il là a fitti Q&A sui social con gli addetti ai lavori.Tanti gli elementi da prendere in considerazione nel corso della propria esperienza ludica in76 e, come da canoni della saga, uno dei punti focali è indubbiamente la gestione del proprio: saper scegliere adeguatamente gli oggetti da sacrificare per non appesantirsi ...