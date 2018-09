Nuova data dei Negramaro a Roma a novembre | prezzi dei biglietti in prevendita per il

Copyright e Nuova legge web a Settembre rimandata. Lo scontro su due punti fondamentali : Cosa prevede la nuova proposta di legge per il mondo del web e i motivi di scontro: rimandata al momento e nuovi tempi ancora da definire

Laura Pausini : stasera al City Music Hall di New York - intanto annuncia Nuova data a Roma : Il Fatti Sentire worldwide tour/ Hazte Sentir fa tappa a New York e per la prima volta nella sua carriera oltre 25 anni di indiscussi successi, Laura Pausini si esibira' al Radio City Music Hall di New York. Per l'occasione sono accorsi nella citta' americana tantissimi fan dell'artista provenienti da tutto il mondo, pronti per partecipare a quello che a tutti gli effetti sara' considerato un altro traguardo raggiunto per la cantante Romagnola. ...

Annunciata una Nuova data di Laura Pausini a Roma al Palalottomatica : info biglietti in prevendita : La nuova data di Laura Pausini a Roma è finalmente ufficiale. Dopo diversi giorni di indiscrezioni, nei quali i fan hanno sperato nel raddoppio al Palalottomatica, ecco arrivare l'annuncio di un altro concerto presso il palazzetto capitolino fissato per il 31 ottobre. L'artista di Solarolo sarà a Roma anche il 30 ottobre, sempre al Palalottomatica, per cercare di replicare il successo delle due anteprime che ha tenuto al Circo Massimo il 21 ...

Uscita Battlefield 5 : perché è stato rinviato e Nuova data : Battlefield 5 è stato ufficialmente rinviato da Electronic Arts. Il publisher ha diramato una nota attraverso i canali social dei titolo. Lo sparatutto era previsto inizialmente per il 19 ottobre. Qual è quindi la nuova data di Uscita di Battlefield 5 e perché è stato rinviato? Non vi teniamo sulle spine: la nuova Uscita di Battlefield 5 è fissata ora per il 20 novembre 2018 ed Electronic Arts ha spiegato il perché di questa decisione dello ...

Laura Pausini - prima volta al Radio City Music Hall di New York. E il 31 ottobre Nuova data a Roma : Il tour segue la release mondiale di FATTI SENTIRE, l'ultimo album di inediti di Laura pubblicato in tutto il mondo per Atlantic/Warner Music, entrato nella top ten degli album più venduti nel mondo. ...

Concerti dei Negramaro nei palasport - Nuova data a Firenze : info biglietti in prevendita : I Concerti dei Negramaro nei palasport sembrano inarrestabili. Dopo il grande tour negli stadi, il gruppo di Giuliano Sangiorgi ha deciso per una sessione indoor nei palazzetti che si concluderà proprio con la nuova data aperta al Nelson Mandela Forum di Firenze. Il nuovo appuntamento è fissato per il 16 dicembre e rappresenta la data finale della lunga tournée che terranno in tutti i maggiori palasport italiani. I biglietti sono in ...

MIGRANTI - SPAGNA RESPINGE IN MAROCCO I 116 ENTRATI A CEUTA/ Madrid "Accordo del '92" : Nuova ondata dopo luglio : MIGRANTI, respinti in MAROCCO i 116 ENTRATI a CEUTA. Ultime notizie, il ministro dell'interno Matteo Salvini "Se lo fa la SPAGNA va bene?", ecco cos'è successo(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 16:27:00 GMT)

C’è Posta per te - registrazioni 2019 : ecco la Nuova data : ecco la nuova data per le registrazioni di C’è Posta per te per il 2019. I fan di Maria De Filippi si stanno organizzando per approdare negli studi televisivi di Roma e seguire, così, in anteprima, alcune delle storie che daranno vita alla nuova edizione dell’amatissimo people show. C’è Posta per te registrazioni 2019: le anticipazioni A quanto si apprende sui vari gruppi Facebook, dopo aver registrato le prime puntate di ...

Uomini e Donne/ Annunciata la data d'inizio della Nuova stagione (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Emanuele Mauti ha una nuova fidanzata? La segnalazione che conferma e l'annuncio di Sonia Lorenzini (Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 19:27:00 GMT)

Meteo - Nuova ondata di caldo in Veneto : toccati i 36 °C : Il caldo intenso ha ripreso possesso del Veneto, dove oggi si sono raggiunte nuovamente temperature roventi: 36 gradi e’ stata la massima segnata a Gaiarine (Treviso). caldo su tutta la fascia nordorientale, con 34 gradi registrati in diverse localita’, e nel veronese; ad Illasi il termometro ha toccato i +35. Un clima rovente, ma con leggera ventilazione da est e tassi d’umidita’ meno alti di quelli dell’ultima ...

Meteo : maltempo al Sud - Nuova ondata di caldo al Centro-Nord : Nel corso della nuova settimana la blanda circolazione d'aria instabile in quota, attiva tra Sardegna e Sicilia, tenderà a muoversi verso lo Ionio e la Grecia, mentre l'anticiclone delle Azzorre si ...

In Sardegna una Nuova impresa su tre è guidata da un giovane imprenditore : Incentivi economici e sostegno legislativo per i giovani che vogliono competere sul mercato. E' questa la richiesta della Confartigianto alla Commissione Speciale in Consiglio Regionale. In Sardegna ...

Spyro Reignited Trilogy rinviato a novembre - Nuova data e motivi del ritardo : Purtroppo si inizia la giornata con una notizia tutt'altro che positiva: Spyro Reignited Trilogy è stato rinviato a novembre. Lo hanno annunciato Activision e Toys for Bob, il gioco uscirà su Xbox One e PS4 a partire dal 13 novembre, questa la nuova data di uscita. Slitta quindi di due mesi, doveva uscire il 21 settembre. Perché il gioco ha subito questo ritardo nell'uscita? Il co-studio head di Toys for Bob, Paul Yan, ha spiegato sul blog ...

Uomini e Donne - anticipazioni : la data d'inizio e le novità della Nuova edizione : Da lunedì 10 settembre torna il dating show più famoso della tv. Lara Zorzetto sempre più vicina al trono.