Nuova Abarth 595 | lo Scorpione è pronto a pungere FOTO

sportfair

: Nuova gamma Abarth 595: performance e stile •La gamma dell’iconica Abarth 595 evolve e continua a rappresentare al… - Reginauto : Nuova gamma Abarth 595: performance e stile •La gamma dell’iconica Abarth 595 evolve e continua a rappresentare al… - napy38 : RT @VikyBorgomeo: Nuova Abarth 595, cambia la supecar italiana - MaxOlivo90 : Quattroruote: Abarth 595 - Svelata la nuova gamma della sportiva. -

(Di lunedì 3 settembre 2018) La gamma dell’iconica595 evolve e continua a rappresentare al meglio la storia del brand e la sua doppia anima: performance e stile l marchio dellopresenta lagamma595, che incarna l’evoluzione dell’icona del brand. Tecnica sofisticata e dettagli curati per un modello capace di esprimere con forza le due anime del marchio: performance e stile. Le quattro versioni dellagamma 595 si confermano vetture compatte, leggere, agili e soprattutto ineguagliabili in termini di personalizzazione. 595: una gamma di successo che oggi presenta nuovi punti di forza capaci di sottolineare le sfumature del carattere. Disponibile in versione berlina o cabrio, lagamma 595 si declina in cinque allestimenti (595, 595 Pista, 595 Turismo, 595 Competizione e 695 Rivale) con livelli di potenza da 145 a 180 CV, tutti Euro 6D-Temp, che ...