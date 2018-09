Nubia Alpha | lo smartwatch completamente flessibile che si crede uno smartphone

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 settembre 2018)è certamente uno dei dispositivi più particolari in cui ci siamo imbattuti a IFA 2018. Si tratta di unoin cui è stato incastonato un display OLED, che può dunque essere letteralmente arrotolato attorno al polso. Allo stato attuale, parliamo fondamentalmente di un concept, destinato però a diventare un prodotto commerciale a tutti effetti. Insomma, una vera e propria finestra sul futuro su come diventeranno i wearable (dispositivi indossabili). Prima di addentrarci nelle peculiarità di questo, una piccola parentesi su. È un’azienda cinese già attiva da tempo nel mercato, con alcuni dispositivi commercializzati anche in Italia. La strategia è sempre stata quella di puntare soprattutto sul rapporto qualità/prezzo, anche se nel caso di, probabilmente, la politica sarà differente. Trattandosi di un concept, non ...