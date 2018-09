NordVPN recensione per la famosa VPN senza logs !

chimerarevo

(Di lunedì 3 settembre 2018) Abbiamo provato per voi alcuni dei servizi per navigare anonimi più famosi del web, la notasocietà che in 10 anni di attività ha saputo costruirsi un nome nel settore.è una delle soluzioni più scelte dai pirati anche per la sua sede societaria, che si trova a Panama dove non esistono leggi sul trattamento dei dati e quindi nessuna autorità giudiziaria può costringere la società a dargli accesso ai suoi server, ed ai dati dei clienti. Insieme a IPVanish (che abbiamo già recensito) è uno dei migliori servizi per il grado di sicurezza garantita agli utenti, ed il numero di server ben 3500 in 59 paesi. Se non sapete cosa è una VPN e quali vantaggi porta, potete consultare il nostro apprezzato approfondimento in merito.per farla breve è un ottimo servizio per la sicurezza e l’anonimato di chi naviga in rete, nasconde completamente l’identità del ...