Nilufar | Giordano | Sossio e Ursula | da UeD a Temptation | ecco perché

Temptation Island Vip - anticipazioni : il video di presentazione di Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati : Dopo la clip della neo coppia, arrivano quelle di Valeria Marini e Patrick Baldassari e Fabio Esposito e Marcella Esposito.

Temptation Island Vip : Nilufar Addati e Giordano sono tornati a casa? : Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi hanno lasciato Temptation Island Vip? Nilufar Addati e Giordano sono usciti da Temptation Island Vip? Da domenica scorsa sono iniziate ufficialmente le registrazioni della versione famosa del docu-reality condotta da Simona Ventura ma i fan dei protagonisti della prima edizione sono sempre in agguato. Sui social è spuntato un retroscena che ha stupito tutti: sembra che Nilufar sia tornata in possesso del suo ...

Nilufar e Giordano - possibile tradimento di lui nel villaggio di Temptation : Arrivano i primi colpi di scena dalle registrazioni di Temptation Island Vip. In questi giorni i protagonisti del reality show sono impegnati con le riprese della prima edizione condotta da Simona Ventura e tra questi vi sono anche Nilufar e Giordano: i due protagonisti dell'ultima stagione di Uomini e donne, hanno deciso di mettersi alla prova e quindi di capire se quello che provano è davvero vero amore oppure no. Una sfida che tuttavia ...

Nilufar e Giordano a Temptation Island Vip : lui va già in esterna con una tentatrice : È iniziata l'avventura di Nilufar e Giordano all'interno del villaggio di Temptation Island Vip. I due protagonisti di Uomini e donne hanno accettato di mettersi in gioco in questa nuova avventura che mettera' alla prova il loro sentimento. Una sfida decisamente molto attesa dal pubblico e dai fan, curiosi di vedere come se la caveranno a stretto contatto con la folta schiera di tentatori e tentatrici single, pronti a mettere zizzania tra i due ...

Temptation Island Vip - Nilufar Addati - Giordano Mazzocchi : ultimo messaggio prima della partenza : Anche Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, prima di partire per la Sardegna, e prendere parte alla prima edizione di Temptation Island Vip, hanno affidato ai social, le ultime dichiarazioni rivolte ai fan. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha postato una foto con un cuore nella didascalia, convinto di vivere un amore a prova di tentazioni.prosegui la letturaTemptation Island Vip, Nilufar Addati - Giordano Mazzocchi: ultimo messaggio prima ...

Nilufar e Giordano lasciano insieme Temptation Island Vip : parla Luigi : Temptation Island Vip, Nilufar e Giordano restano insieme: Luigi Mastroianni ne è convinto È ufficialmente iniziata l’avventura di Nilufar e Giordano di Uomini e Donne a Temptation Island Vip. La coppia riuscirà a resistere alla tentazioni del programma di Simona Ventura? Luigi Mastroianni ne è convinto: l’ex tronista italo-persiana e l’ex corteggiatore romano usciranno dal […] L'articolo Nilufar e Giordano lasciano ...

TEMPTATION ISLAND VIP anticipazioni : tra Nilufar e GIORDANO spunta… : Negli scorsi giorni sono cominciate, nel villaggio sardo di Is Morus, le registrazioni della prima edizione di TEMPTATION ISLAND Vip: proprio per questo, sul web sono apparse le prime foto del cast appena sbarcato in Sardegna e non sono mancate delle clamorose sorprese. Le anticipazioni più succulente sono quelle che riguardano la coppia formata da NILUFAR Addati e GIORDANO Mazzocchi: dopo essersi conosciuti a Uomini e Donne, i due innamorati ...

Nilufar e Giordano in viaggio per Temptation Island Vip - lui si sfoga : 'Sono impreparato' : Li abbiamo conosciuti nello studio della trasmissione pomeridiana più ta e discussa [VIDEO]su Canale 5, Uomini e donne: parliamo di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. La coppia, saldamente unita dopo la scelta dell'ex tronista napoletana registrata a fine del suo percorso sul trono, è pronta a mettere alla prova il proprio sentimento. Nilufar e Giordano nelle ultime ore hanno ufficialmente abbandonato la citta' per intraprendere un viaggio ...

Nilufar Addati e Giordano prima di Temptation : “Noi vi salutiamo così” : Temptation Island Vip: Nilufar Addati e Giordano salutano i fan Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi di Uomini e Donne hanno deciso di mettere alla prova il loro amore partecipando alla prima edizione di Temptation Island Vip. In queste ore la coppia, e tutti gli altri protagonisti del reality condotto da Simona Ventura, è in viaggio per raggiungere il resort di Santa Margherita di Pula, in Sardegna. I due non si sono dimenticati di mandare ...