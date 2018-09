Neo Geo Mini Prezzo E Uscita

Neo Geo Mini : ecco da quando sarà possibile preordinarlo in Europa : Il Neo Geo Mini era arrivato in numerosi paesi dell'Asia lo scorso luglio, e gli appassionati di retro gaming del vecchio continente hanno aspettato pazientemente notizie relative una release europea di questa console Mini per tutta l'estate.Fortunatamente, è stata finalmente resa ufficiale la data dell'apertura dei preorder europea per il Neo Geo Mini, che cadrà il 10 settembre 2018. La console, invece, arriverà nel mese di ottobre. Come ...

Ambiente - riparte Geoswim per studiare le variazioni del MediterraNeo : iniziata dalle coste dell'Argentario in Toscana l'edizione 2018 di Geoswim , il progetto scientifico condotto da ENEA e Università di Trieste per mappare i 23 mila chilometri di costa rocciosa del ...

Porti : Assoporti - il 19 luglio studio su scenari geo-strategici MediterraNeo : Roma, 6 lug. (AdnKronos) – Sarà presentato il prossimo 19 luglio a Roma, presso lo scuderie di Palazzo Altieri in via Stefano del Cacco, lo studio sugli scenari geo-strategici del Mar Mediterraneo, realizzato dall’Associazione dei Porti Italiani. L’incontro di presentazione dello studio mira a far emergere una strategia di sistema paese. Sullo sfondo c’è la grande sfida della cosiddetta Belt and Road Initiative, con ...

