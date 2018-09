Nella lista della Juve fuori Spinazzola

Champions League - quante sorprese Nella lista dell’Inter : fuori tre big tra cui Gagliardini : Gagliardini, Joao Mario e Dalbert sono stati esclusi dalla lista Champions dell’Inter per questa stagione L’Inter ha annunciato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla fase a gironi di Champions League. Assenti Roberto Gagliardini, Dalbert e Joao Mario. Questo l’elenco completo: Samir Handanovic, Sime Vrsaljko, Stefan De Vrij, Matias Vecino, Mauro Icardi, Lautaro Martinez, Keita Balde, Andrea Ranocchia, Radja ...

Carige - Piccoli azionisti Nella 'lista Mincione' : Genova - 'Il nuovo socio Raffaele Mincione ci ha dato la possibilità di inserire un rappresentante indipendente dei Piccoli azionisti nella sua lista. E il rappresentante sono io'. Lo ha detto il ...

Luigi Di Maio - il viceministro leghista Massimo Garavaglia Nella sua lista nera : ... si tratta di Massimo Garavaglia , uomo di fiducia di Giancarlo Giorgetti , come lui è un ex bocconiano, sui grandi dossier economici e vice del ministro Tria all'Economia . A irritare il leader ...

Una vita tra solidarietà e moda - parla la stilista AntoNella Fini : Nelle scorse ore BlastingNews ha intervistato in esclusiva una delle più note stiliste sarde, Antonella Fini. Nata nel marzo 1966 a Sorso, risiede ormai da tempo a Porto Torres. Fiera dei suoi tre figli, Rosalia, Sara e Giuseppe, è molto conosciuta nel campo della moda. Impegnatissima nel sociale, si è resa protagonista di numerose iniziative di solidarieta', diventando un punto di riferimento per giovani e meno giovani. Viene deFinita la ...

Parma - sorpresa Nella lista presentata alla Lega : entra Dezi - taglio “a sorpresa” : Parma costretto a modificare la lista da presentare alla Lega Serie A per il campionato, decisione a sorpresa Il ds Faggiano lo aveva annunciato, “possibili variazione nella lista del Parma” e così è stato. Il club ducale aveva qualche problema in merito al regolamento della Serie A in base alle liste, con Gazzola che era la discriminante in merito ai calciatori del vivaio che vanno inseriti in rosa. Ebbene, è stato necessario ...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : l’UnipolSai Bologna è la prima finalista - Nettuno battuta anche in casa e superata 3-0 Nella serie : Troppo Bologna per il Nuova Città di Nettuno e probabilmente anche per il campionato di serie A1 di casa nostra. I felsinei vanno in finale, chiudono la serie allo “Steno Borghese” senza patemi, con un secondo inning che vede segnare 4 punti grazie alla volata di sacrificio di Garcia che porta a casa Marval, autore di un doppio in apertura di ripresa, e al fuoricampo da tre punti di Maggi che spedisce al centro la pallina che taglia ...

“È GENOVESE?” GAFFE DELLA GIORNALISTA SKY CON SINDACO BUCCI/ Video - Luca Bizzarri : “Un sorriso Nella tragedia” : “Lei è GENOVESE?” al SINDACO BUCCI, GAFFE DELLA GIORNALISTA di Sky: Video. E i social subito si scatenano: il filmato fa il giro di Internet e diventa virale. Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:07:00 GMT)

NI include incrociatore russo Nella lista delle migliori navi da guerra del mondo - : Tra le navi da guerra più potenti del mondo il NI annovera anche la nave giapponese Kongo, simile al tipo Arley Burke statunitense, e il cacciatorpediniere cinese del tipo 055, che dovrebbe essere il ...

Cosenza - arrestato il boss Luigi Abbruzzese. Condannato a 20 anni : era inserito Nella lista dei ricercati pericolosi : All’alba di oggi, a Cassano dello Jonio (Cosenza), la Polizia di Stato hanno arrestato il latitante Luigi Abbruzzese, 29enne, inserito nell’elenco dei ricercati pericolosi. L’operazione è stata condotta dagli investigatori dello Sco e delle Squadre Mobili di Cosenza e Catanzaro, con il supporto della Polizia Scientifica. Abbruzzese è il capo dell’omonima cosca, egemone nella Sibaritide. È stato Condannato in appello a 20 anni per traffico di ...

Inter - dalla Spagna : Nella lista del Real Madrid c'è Icardi : Serve assolutamente un attaccante. È quanto avrebbe detto ai suoi dirigenti il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui dopo le amichevoli estive dei campioni del mondo e la finale di Supercoppa europea persa contro l'Atletico Madrid. È questa l'unica grossa 'fallà nella rosa Madridista individuata dal successore di Zinedine Zidane, che per il resto è convinto ...

Dalla Spagna rumors clamorosi : Nella lista del Real Madrid c'è Icardi : Serve assolutamente un attaccante. È quanto avrebbe detto ai suoi dirigenti il tecnico del Real Madrid Julen Lopetegui dopo le amichevoli estive dei campioni del mondo e la finale di Supercoppa europea persa contro l'Atletico Madrid. È questa l'unica grossa 'fallà nella rosa Madridista individuata dal successore di Zinedine Zidane, che per il resto è convinto ...

Iniesta - nuova magia in Giappone : destro all'incrocio Nella sfida con la capolista : Il tocco non l'ha perso nemmeno ad oltre 10 mila chilometri da Barcellona. Una nuova esperienza, per Andres Iniesta, che non è priva di soddisfazioni personali. Infatti, dopo il gran gol allo Jubilo ...

Diletta Leotta ed il bagno Nella notte di San Lorenzo - la giornalista ‘desiderio’ proibito di tutti gli italiani [VIDEO] : Diletta Leotta fa un bagno di notte nella piscina di un resort, la bellissima giornalista catanese se la spassa a San Lorenzo Diletta Leotta nel resort di lusso si concede un bagno in notturna. nella ‘notte dei desideri’ che si celebra il 10 agosto, giorno di San Lorenzo, la giornalista catanese si tuffa in piscina e delizia i suoi sempre più numerosi follower. Diletta Leotta diventa così il ‘desiderio’ proibito di ...

L'Italia del dopoguerra Nella fotografia neorealista in mostra a New York : Mondo - Riviste, cataloghi, libri fotografici, ma soprattutto poster ed estratti di film dei maestri del cinema neorealista, da Vittorio De Sica a Luchino Visconti e Roberto Rossellini. C'è uno ...