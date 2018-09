Nel tuorlo d' uovo l' arma anti-calvizie

Calvizie : Nel tuorlo d’uovo un composto salva-capelli : Da rimedio della nonna per chiome più lucide e forti a promessa anti-Calvizie sotto la lente della scienza. Secondo uno studio giapponese, pubblicato in luglio sul ‘Journal of Medicinal Food‘, nel tuorlo d’uovo si nasconde un possibile composto contro l’alopecia. Gli scienziati lo hanno chiamato Hgp (Hair grow peptide) dopo averlo sottoposto a una serie di test, dimostrando che stimola la crescita dei capelli e potrebbe ...

