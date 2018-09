Nel cuore di Verona torna la tre giorni dedicata all' associazionismo e alla famiglia

Il Barocco Festival torna a Brindisi per un ideale viaggio Nel cuore musicale di Napoli : I salotti napoletani erano frequentati da intellettuali che provenivano da ogni parte del mondo: musicisti, uomini di scienza, poeti, letterati, filosofi. All'epoca l'esperienza di un soggiorno a ...

Tragedia Nel Torinese - uccide il marito con una coltellata al cuore : Tragedia nel Torinese, uccide il marito con una coltellata al cuore È accaduto a Nichelino, non distante dal capoluogo piemontese. La donna ha confessato il delitto ed è stata arrestata. L’episodio al termine probabilmente di una lite familiare. Entrambi pare che soffrissero di problemi psichiatrici Parole ...

Ragazza vestita di bianco terrorizza i Baresi Nel cuore della notte : Fa la sua comparsa a sera inoltrata, vestita di bianco e con il viso sempre coperto dai suoi lunghissimi capelli neri, si muove furtiva per le strade del quartiere San Paolo a Bari, terrorizzando i poveri malcapitati, soprattutto i più suscettibili. Alcuni potrebbero pensare alla trama di un film horror o a un'attrice in cerca di regista che ha scelto un modo bizzarro per mettersi in luce, non è certo da escludere, ma ciò che ora può suscitare ...

Bombe Nel cuore di Damasco. Messaggio da Israele ad Assad : Un rais "dimezzato" e sotto tutela del Garante russo (Vladimir Putin), può essere tollerato. Ma un capo che si sente il Vincitore della guerra siriana e come tale, col sostegno politico e militare dell'Iran, decida di voler tornare sullo scenario regionale, questo Israele non lo accetterà mai. E lo fa capire. Non a parole. Con le Bombe. Due fortissime esplosioni hanno illuminato il cielo nei pressi di un aeroporto militare a ...

Piazza Pazienza - l'incubo dei residenti. Orde di ragazzini urlano e cantano Nel cuore della notte : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Urla e cori. Non c'è pace per i residenti dell'area di Piazza Pazienza dove Orde di giovanissimi, nella notte, si radunano posteggiando i motorini e stazionando per ore. Il ...

Cagliari. Spari con pistola ad aria compressa Nel cuore della notte contro una finestra : I carabinieri della stazione CC di Pirri della compagnia CC di Cagliari sono intervenuti in via Guttuso a Pirri dove, durante la notte dei giovani, al momento ancora ignoti, a bordo di una BMW di ...

Ronaldo : 'Inter Nel cuore. CR7 non è sinonimo di vittoria in Champions' - : Ecco quanto dichiarato dal Fenomeno a La Gazzetta dello Sport: REAL MADRID - 'Sono molto legato al Real Madrid più di quanto lo sia al Barcellona. Il Real Madrid era forte prima che arrivasse Ronaldo ...

La tutela che manca L'incuria Nel cuore della Storia : Si è verificato un crollo di estrema gravità e pericolosità in un luogo che, restringendoci al campo delle Belle Arti, dovrebbe essere il più tutelato e sicuro che esista. Parliamo dell'area ...

Batistuta : "Sempre Nel cuore" : Sono tanti i messaggi di auguri arrivati alla Fiorentina nel giorno del suo 92° compleanno. Fra questi quello di un grandissimo ex quale Gabriel Batistuta che ha twittato: ''Al club che mi ha dato ...

Batistuta : “Fiorentina sempre Nel mio cuore” : Sono tanti i messaggi di auguri arrivati alla Fiorentina nel giorno del suo 92° compleanno. Fra questi quello di un grandissimo ex quale Gabriel Batistuta che ha twittato: ”Al club che mi ha dato tanta gioia: tanti auguri alla Fiorentina. sempre nel mio cuore” postando anche diverse sue foto con la maglia viola e i trofei vinti a Firenze. Anche Adrian Mutu ha fatto un post-omaggio per la ex squadra con un collage di alcuni ...

F1 : Gp Italia - show Nel cuore di Milano : ANSA, - Milano, 29 AGO - Il rombo dei motori, accelerazioni, staccate, perfino un piccolo incidente, con Sebastian Vettel che ha danneggiato l'alettone anteriore della Ferrari in una curva. C'è l'...

Porsche Studio : design e lifestyle Nel cuore di Milano : Una serata unica, ricca di charme nel quadrilatero della moda a Milano. L’occasione? L’inaugurazione del nuovo Porsche Studio, 400 metri quadrati di spazio incredibile nella centralissima Via della Spiga, cuore delle tendenze, della moda e del lusso del capoluogo lombardo. Entrare in questo spazio significa accedere a un atelier di alta sartoria, dove il cliente […] L'articolo Porsche Studio: design e lifestyle nel cuore di Milano sembra ...

Genova Nel cuore : la campagna e il club che hanno fatto il giro del mondo : Genova nel cuore è uno slogan ma non solo. Tanti gli attestati di solidarietà, tante le iniziative che hanno fatto il giro del mondo