Nazionale | via Pellegri | è infortunato

TV - Rai1 : a “Linea verde” da Pescina a Barrea - in viaggio nel Parco Nazionale d’Abruzzo : Nella puntata di Linea verde in onda su Rai1 domenica alle 12.20 si visiterà nuovamente l’Abruzzo, seguendo un itinerario dai connotati letterari, storici e naturalistici. Federico Quaranta, Federica De Denaro e Peppone partiranno stavolta da Pescina, città ai margini del Fucino che ha dato i natali ad Ignazio Silone. La tappa di partenza rende infatti omaggio ad uno dei più grandi intellettuali e scrittori del Novecento che, proprio nelle sue ...

'Passioni e risurrezioni' - al via il 27° Festival interNazionale di Musica Sacra : ... tre concerti fra Barcis, Cividale e all'Università della Terza Età di Pordenone, tre mostre a Cordenons, San Vito al Tagliamento e Sesto al Reghena con intro Musicale, quattro spettacoli-concerto ...

Al via la XVIII edizione del Festival InterNazionale Musica sulle Bocche : Gli spettacoli sul palco centrale saranno accompagnati dalle videoproiezioni su grandi dimensioni di "I'm let" di Massimo Dasara. Alla direzione artistica di Enzo Favata si affianca il "Green team" ...

LUTTO Nazionale - A GENOVA ANCHE I FAMILIARI DELLE VITTIME DI VIAREGGIO : A GENOVA ANCHE una delegazione diversa da tutte le altre: è quella dell'associazione "Mondo che vorrei", che rappresenta i FAMILIARI DELLE 32 VITTIME della strage ferroviaria di VIAREGGIO del 29 ...

Lutto Nazionale - Pescara aderisce e rinvia i pubblici spettacoli. Sindaco e Giunta : vicini a Genova e alle famiglie delle vittime : Pescara. Il Comune di Pescara aderisce al Lutto nazionale come segno di vicinanza alla Città di Genova e alle famiglie delle vittime del collasso del Ponte Morandi. "L'accaduto ci colpisce tutti così ...

Adriana Volpe - Profumo d’Estate : debutto rinviato per lutto Nazionale : Profumo d’Estate con Adriana Volpe rinviato per la tragedia di Genova Il Governo ha deciso di proclamare per sabato 18 agosto la giornata di lutto Nazionale per le vittime del crollo del ponte Morandi. Una parte del cavalcavia ubicato nella città di Genova fra i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano è crollato insieme al pilone occidentale di sostegno lo scorso 14 agosto provocando numerose vittime. La Rai rinuncerà per tutto il giorno ...

Beijing - al via la Conferenza interNazionale sui robot 2018 : ... la competizione tra robot e il Ground Unmanned System - mostrando e favorendo lo scambio degli ultimi risultati ottenuti dall'industria dei robot tra Beijing e il resto del mondo. Durante la ...

Viaggi & Turismo : 5 attività da non perdere al Parco Nazionale Gran Paradiso : Non di sole escursioni vive il Parco Nazionale Gran Paradiso! Sono infatti moltissime e diverse le attività che si possono praticare nell’area protetta più antica d’Italia: si può andare in bicicletta, praticare nordic walking o equitazione, si possono assaggiare i formaggi e la mocetta prodotti nel rispetto delle antiche ricette, si può assistere a spettacoli teatrali immersi nella natura o a concerti di cori alpini, si può ammirare ...

Trapani - al via Stragusto - il Festival interNazionale del Cibo da Strada e dei Mercati : Si è tenuta stamattina, al Comune di Trapani, la conferenza stampa di presentazione della decima edizione di Stragusto, il Festival del Cibo da Strada e dei Mercati in programma in Piazza Mercato del ...

Montegiorgio - Ippica. Domenica 22 Luglio dalle ore 20.30 il "San Paolo" darà il via all'appuntamento del trotto Nazionale più atteso : il ... : La serata della finale del Campionato, è ricca di spettacoli di contorno. Inizia molto presto e si conclude a mezzanotte con i fuochi d'artificio e la immancabile spaghettata di mezzanotte per tutti ...

Campania : Parco Nazionale del Vesuvio - al via sistema di videosorveglianza : Industria 4.0 al servizio del sistema di videosorveglianza del Parco nazionale del Vesuvio, inaugurato presso la sede dell’Ente Parco a Palazzo Mediceo Ottaviano (Napoli). Il sistema, realizzato da Fastweb e Innovaway, nell’ambito della Convenzione Consip ‘Sistemi di videosorveglianza e servizi connessi’, è un fondamentale ausilio tecnologico per il controllo del territorio e per la prevenzione degli illeciti ambientali lungo ...

Giove - al via il Festival InterNazionale del Folklore : "Il Festival torna con l'undicesima edizione commenta l'amministrazione comunale di Giove proponendo spettacoli di alto livello, frutto del grande lavoro di organizzazione svolto dall'associazione ...

InterNazionale sovranista - Matteo Salvini tenta il M5s : la possibile alleanza che archivia Berlusconi : L'alleanza tra Lega e Forza Italia sembra sempre più scricchiolare: le ultime, dure, parole di Silvio Berlusconi sembrano confermarlo. Ma lo scenario potrebbe essere assai più articolato. E lo ...

Vela – Campionato Nazionale J/70 2018 : al via oggi le regate a Malcesine : Campionato Nazionale J/70 2018. Da oggi Calvi Network in regata a Malcesine Con l’imminente partecipazione al primo Campionato Nazionale J/70, in programma tra oggi e domenica nelle acque di Malcesine, entra nel vivo la stagione del Lightbay Sailing Team, il team di Carlo Alberini supportato nel corso di questo 2018 da Calvi Network, Ilva Glass, Iconsulting, SET S.r.l. e Mureadritta. Sul Garda, il timoniere Gianfranco Noé, il tattico Karlo ...