Nascite record di tartarughe in spiagge sarde | 119 al Poetto

meteoweb.eu

: Nascite record tartarughe in spiaggia - sardanews : Nascite record tartarughe in spiaggia - PirisiGian : RT @AnsaSardegna: Nascite record tartarughe in spiaggia. Esperto, se ambiente è idoneo l'uomo non ostacola la natura #ANSA - Idl3 : RT @AnsaSardegna: Nascite record tartarughe in spiaggia - Sardegna -

(Di lunedì 3 settembre 2018) Sono 185 le uova di tartaruga deposte nei due nidi scoperti sul litorale deldi Quartu Sant’Elena, 119 invece i piccoli esemplari di Caretta caretta che sono riusciti a raggiungere l’acqua in prossimita’ degli stabilimenti balneari Lido Mediterraneo e Altamarea. Non era mai successo prima che l’uscita dei piccoli fosse avvistata e monitorata dallo staff tecnico-scientifico dell’Area Marina Protetta Capo Carbonara, in collaborazione con il Corpo Forestale, la Capitaneria di porto, il personale del Centro di Recupero di Oristano (CReS) e tecnico-scientifico della Laguna di Nora. “Si tratta di un evento straordinario in una spiaggia cosi’ frequentata – spiega il direttore dell’Amp Capo Carbonara, Fabrizio Atzori – ma e’ la prova che se l’ambiente e’ idoneo, la presenza dell’uomo non e’ un ...