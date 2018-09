Napoli | De Laurentiis | Chiedo scusa ai tifosi | ma diamo tempo ad Ancelotti

De Laurentiis difende il suo Napoli e si scusa con i ‘tifosi di bocca buona’ : la stoccata post Sampdoria è tagliente : De Laurentiis chiede scusa ai tifosi del Napoli dopo il pesante ko contro la Sampdoria: le parole del presidente del club partenopeo Caos in casa Napoli: dopo la sconfitta per 3-0 a Marassi contro la Sampdoria il Presidente De Laurentiis ha voluto fare un po’ di chiarezza sulla situazione del club partenopeo, chiedendo scusa a tutti i tifosi: “ho sempre detto che le prime partite sarebbero state di assestamento, di conoscenza, ...

De Laurentiis difende il suo Napoli e si scusa con i ‘tifosi di bocca buona’ : la stoccata post Sampdoria è tagliente : De Laurentiis chiede scusa ai tifosi del Napoli dopo il pesante ko contro la Sampdoria: le parole del presidente del club partenopeo Caos in casa Napoli: dopo la sconfitta per 3-0 a Marassi contro la Sampdoria il Presidente De Laurentiis ha voluto fare un po’ di chiarezza sulla situazione del club partenopeo, chiedendo scusa a tutti i tifosi: “ho sempre detto che le prime partite sarebbero state di assestamento, di conoscenza, ...

Napoli - De Laurentiis : “No ai processi - ai tifosi chiedo pazienza” : Intervistato da Radio Kiss Kiss, Aurelio De Laurentiis è apparso tutto sommato fiducioso, nonostante la cocente sconfitta di Marassi: “Evitiamo i processi. Sapevamo che le prime 7/8 partite sarebbero state d’assestamento, d’ambientamento per un allenatore che manca dall’Italia da parecchi anni. Mi scuso con i tifosi che vogliono vincere tutto e subito, però mi aspettavo qualche incidente di percorso. Ancelotti è un signor ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis blinda Koulibaly : maxi-ingaggio e clausola rescissoria da capogiro : Koluibaly si lega sempre di più al Napoli. Aurelio De Laurentiis, dopo le polemiche con i tifosi partenopei per un mercato estivo non propriamente esaltante, ha deciso di blindare uno dei suoi calciatori più importanti. Koulibaly nelle stagioni trascorse a Napoli è sempre stato un elemento fondamentale della rosa a disposizione di Maurizio Sarri e lo sarà certamente nel sistema difensivo che Ancelotti sta cercando di inculcare ai suoi ragazzi. ...

Sampdoria-Napoli - Ferrero in estasi : “vorrei vedere la faccia di De Laurentiis” : Super prestazione della Sampdoria nella gara di campionato contro il Napoli, entusiasta il presidente Ferrero ai microfoni de La Domenica Sportiva: “Godo molto, vorrei vedere la faccia di Aurelio che ha una grande squadra, un grande Napoli, mi piacerebbe vedere la sua faccia adesso. Sono molto contento perché vi sbagliate nei vostri pronostici, per fortuna che sbagliate quando ci sono io”. Sulla tragedia del ponte Morandi: ...

Ferrero e lo sfottò a De Laurentiis dopo la vittoria della Sampdoria sul Napoli : De Laurentiis e Ferrero sono amici, ma oggi dato lo scontro tra Napoli e Sampdoria sono stati rivali per una notte “Godo molto, vorrei vedere la faccia di Aurelio che ha una grande squadra, un grande Napoli, mi piacerebbe vedere la sua faccia adesso. Sono molto contento perché vi sbagliate nei vostri pronostici, per fortuna che sbagliate quando ci sono io”. Il solito Massimo Ferrero, ha punzecchiato De Laurentiis parlando alla ...

Napoli - scontro De Magistris-De Laurentiis/ Ultime notizie : scatteranno messa in mora del club e querela? : Napoli, scontro De Magistris-De Laurentiis: scatteranno messa in mora del club e querela? La vicenda potrebbe finire in tribunale, come annunciato dall'assessore allo Sport(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 15:27:00 GMT)