Napoli | De Laurentiis | Chiedo scusa ai tifosi Date tempo ad Ancelotti

Napoli - De Laurentiis : "Chiedo scusa ai tifosi per la sconfitta. Date tempo ad Ancelotti" : La sconfitta per 3-0 in casa della Sampdoria ha animato gli animi in casa Napoli. Carlo Ancelotti ha fatto mea culpa per il k.o., ma in ambiente partenopeo c'è già chi ricorda con nostalgia i tempi ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis blinda Koulibaly : maxi-ingaggio e clausola rescissoria da capogiro : Koluibaly si lega sempre di più al Napoli. Aurelio De Laurentiis, dopo le polemiche con i tifosi partenopei per un mercato estivo non propriamente esaltante, ha deciso di blindare uno dei suoi calciatori più importanti. Koulibaly nelle stagioni trascorse a Napoli è sempre stato un elemento fondamentale della rosa a disposizione di Maurizio Sarri e lo sarà certamente nel sistema difensivo che Ancelotti sta cercando di inculcare ai suoi ragazzi. ...

Sampdoria-Napoli - Ferrero in estasi : “vorrei vedere la faccia di De Laurentiis” : Super prestazione della Sampdoria nella gara di campionato contro il Napoli, entusiasta il presidente Ferrero ai microfoni de La Domenica Sportiva: “Godo molto, vorrei vedere la faccia di Aurelio che ha una grande squadra, un grande Napoli, mi piacerebbe vedere la sua faccia adesso. Sono molto contento perché vi sbagliate nei vostri pronostici, per fortuna che sbagliate quando ci sono io”. Sulla tragedia del ponte Morandi: ...

Napoli - scontro De Magistris-De Laurentiis/ Ultime notizie : scatteranno messa in mora del club e querela? : Napoli, scontro De Magistris-De Laurentiis: scatteranno messa in mora del club e querela? La vicenda potrebbe finire in tribunale, come annunciato dall'assessore allo Sport(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 15:27:00 GMT)

Zielinski rinnova con il Napoli/ Ultime notizie - de Laurentiis blinda il polacco : clausola monstre : Zielinski rinnova con il Napoli. Ultime notizie, de Laurentiis blinda il polacco con un nuovo contratto: adeguamento economico e clausola rescissoria monstre(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 12:05:00 GMT)

De Laurentiis - pallonata a De Magistris Il duello rusticano infiamma Napoli : Nemici per la pelle, in nome del pallone. Aurelio De Laurentiis e Luigi de Magistris non si sono mai amati. 'Più facile far fare la pace a Usa e Urss che mettersi d'accordo con lui', diceva un anno fa ...

Napoli-Milan - sciopero del tifo e cori contro il presidente : 'De Laurentiis Vaffa...' : Nella sfida Napoli - Milan di ieri sera, 25 agosto 2018, vinta dai partenopei per 3-2, la tifoseria locale, così come riporta l'Ansa, ha attuato - per tutta la durata della prima frazione di gara - uno sciopero del tifo. Nessun coro, dunque, si è alzato né dalla curva A che dalla curva B. Anche gli striscioni identificativi dei gruppo di ultras organizzati sono stati coperti per i primi 45 minuti di partita. Solo ad inizio del secondo tempo i ...

Napoli - De Laurentiis compra pagine di giornali per criticare de Magistris : la querelle continua : de Magistris e De Laurentiis non si amano, il Napoli e la questione stadio San Paolo fanno molto discutere Lo scontro tra il Napoli calcio e il sindaco della città Luigi de Magistris si sta alzando ulteriormente. Il club partenopeo ha infatti acquistato pagine pubblicitarie su vari giornali, tra cui il Corriere della Sera e Il Mattino – per pubblicare il testo integrale della nota apparsa due giorni fa sul sito internet del Napoli, ...

Napoli - Sarri risponde a De Laurentiis : “parla così perchè gli manco…” : Nelle ultime ore botta e risposta tra Maurizio Sarri ed il presidente De Laurentiis, prima le dichiarazioni del numero uno azzurro, poi la risposta dell’allenatore del Chelsea: “De Laurentiis parla molto di me perché gli manco. Lui, per adesso, non mi manca. È vero, non abbiamo vinto nulla a Napoli, ma abbiamo stabilito il record di punti del club a quota 91 e ci siamo qualificati due volte in Champions. Penso che Napoli e il ...

Niente treni dopo Napoli-Milan - il Comune punge ancora De Laurentiis : Lo scrive sul su profilo Facebook l'assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello, facendo riferimento alle difficoltà del trasporto pubblico per il rientro a casa dei tifosi dopo Napoli-...

Napoli - De Laurentiis : 'A Sarri ho dato tutto - ma non ha vinto niente' : Chi ben comincia - si dice - è metà dell'opera: "Ancelotti è una persona deliziosa, entrata per errore nel mondo del calcio. In un altro settore avrebbe fatto delle cose straordinarie". Parole al ...