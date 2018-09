Napoli | che batosta a Marassi | non si può partire sempre così male

Napoli - maxi offensiva contro i parcheggiatori abusivi : 29 multe tra Chiaia e Mergellina : Dopo le polemiche degli ultimi giorni, come ogni weekend i vigili urbani sono scesi in strada per un'offensiva contro i parcheggiatori abusivi. Gli agenti dell'unità operativa Chiaia hanno effettuato ...

Napoli - gli sposi si presentano in ambulanza a sirene spiegate : il video che ha suscitato le polemiche : A Boscoreale, in provincia di Napoli, una coppia (lui barelliere, lei infermiera) ha deciso di sposarsi presentandosi in Comune a bordo di un’ambulanza, con tanto di sirene spiegate e striscione dalla scritta “emergenza sposini”. Numerose le persone che hanno criticato l’iniziativa. Anche se, va detto, il mezzo è stato preso a noleggio. video Facebook/Genny Laudano L'articolo Napoli, gli sposi si presentano in ambulanza a ...

La Champions più ricca di sempre : affari d'oro per Juve - Inter - Roma e Napoli - anche perdendole tutte - : Quella che si appresta a partire con la fase a gironi sarà l'edizione più ricca della Champions League , così ricca che le quattro squadre italiane partecipanti guadagneranno vagonate di euro anche ...

Napoli - racket dei parcheggiatori : 40% strada in mano agli abusivi/ Ecco il business dei clan : Napoli, racket dei parcheggiatori: 40% strada in mano agli abusivi. Ultime notizie, Ecco il business dei clan: due di loro allontanati grazie a applicazione YouPol(Pubblicato il Sun, 02 Sep 2018 09:02:00 GMT)

Sampdoria-Napoli - terza giornata Serie A : orario d’inizio e su che canale vederla in tv. Le probabili formazioni : Vincere per restare a punteggio pieno e arrivare alla sosta con tre prestigiosi scalpi. Questa è la missione del Napoli, che stasera, domenica 2 settembre, affronterà la Sampdoria allo stadio Luigi Ferraris di Genova per andare a caccia del bottino pieno contro un avversario ferito dalla sconfitta rimediata a Udine, ma dotato di mezzi tecnici e morali per dare fastidio a qualsiasi avversario. Il nuovo corso targato Ancelotti sembra iniziato ...

Napoli - così i clan si dividono i parcheggiatori abusivi : la mappa : In alcuni quartieri e in alcuni momenti dell'anno sono cosa loro. Nel senso che appartengono ai clan: sono persone messe in strada dai clan, con regole precise e la certezza di ottenere incassi rapidi ...

Napoli - che clausola per Koulibaly! : Il Napoli continua a lavorare al rinnovo di Kalidou Koulibaly . Come scrive il Corriere dello Sport , l'ingaggio del difensore senegalese arriverà a 3,5 milioni di euro, con il probabile inserimento della clausola da 100 milioni di euro.

Nevio Scala : 'Ronaldo grande acquisto - ma è Ancelotti al Napoli che sposta gli equilibri' : Parma-Juve sulla carta pare una partita scontata, se non fosse per l' attesa del primo gol in A di Ronaldo , 'ci sarà, come Mandzukic. Dybala deve trovare la condizione. Giocare bene? Io voglio ...

Il questore di Napoli : 'Leggi più severe contro i parcheggiatori abusivi' : La pubblicazione sul Mattino di ieri dei dettagli del report sui parcheggiatori abusivi, ha suscitato polemiche e rabbia in tutta la città. Il fenomeno è noto a ogni napoletano, leggerlo nella sua ...

Champions - Napoli nel gruppo di ferro : ecco perché non è affatto finita : Il girone di ferro - lettera C come castigo - non avvilisce Mr Champions Ancelotti. «Giochiamo contro due candidate alla vittoria ma sarà difficile anche per loro affrontare il...

Napoli - parcheggio abusivo spa : sono 3.600 i padroni delle strade. Multe per tre milioni : mai pagate : Per combattere il nemico bisogna conoscerlo perfettamente, così negli ultimi mesi la «mappa» dei parcheggiatori abusivi di Napoli che un tempo era custodita gelosamente al comando...

Napoli - Ancelotti : 'Psg e Liverpool? Sarà dura anche per loro' : Napoli - 'Un girone molto difficile '. Carlo Ancelotti commenta così al sito del Napoli , il sorteggio di Montecarlo.Gli azzurri sono inseriti nel girone di Champions con Psg , Liverpool e Stella ...