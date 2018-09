Napoli | arrestata all' aeroporto la ' lady' brasiliana della droga

ilmattino

(Di lunedì 3 settembre 2018) I finanzieritenenza di Capodichino, insieme con i funzionari dell’ufficio delle dogane - s.o.t.Capodichino - hanno individuato ed arrestato all’interno dello scalo partenopeo, proveniente dal Brasile, con scalo a Zurigo, una cittadina- a.f.d.s. di anni 21 - utilizzata quale corriere, che trasportava 4 ovuli pieni di cocaina purissima del peso complessivo di 300 grammi.In particolare, i finanzieritenenza di capodichino, a seguito di attenta analisi di rischio effettuata sui nominativi delle liste passeggeri provenienti non solo da località sensibili, ma anche da aeroscali nazionali collocati in modo nevralgico per raggiungere mete internazionali, hanno individuato la giovane donna, tra i numerosi passeggeri in transito presso lo scalo aeroportuale campano. quest’ultima, dopo le formalità del ritiro bagagli, si apprestava frettolosamente all’uscita ma veniva prontamente fermata dai militari per gli adempimenti di rito.