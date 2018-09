Myanmar | due giornalisti Reuters condannati a 7 anni Ultime notizie | indagavano su

Myanmar - condannati per spionaggio due giornalisti della Reuters : Un tribunale in Myanmar ha condannato due giornalisti della Reuters a sette anni per possesso illegale di documenti ufficiali. Wa Lone e Kyaw Soe Oo si sono dichiarati non colpevoli e sostengono di ...

Un tribunale del Myanmar ha condannato a 7 anni di carcere due giornalisti dell'agenzia di stampa internazionale Reuters, accusati di avere violato alcuni segreti di stato per una loro inchiesta sulle violenze condotte contro la popolazione dei Rohingya, la minoranza