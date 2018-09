Mutui | lo spread presenta il conto Evitare in banca i rincari autunnali

affaritaliani

(Di lunedì 3 settembre 2018) Per tutto il primo semestre le condizioni dei nuoviaccesi a tasso variabile o fisso sono migliorate raggiungendo valori minimi storici, così come sui prestiti alle imprese che continuano a crescere da un paio d’anni. Ma da maggio l’incremento del rischio-Italia testimoniato dall’aumentatoBtp-Bund sta pesando sui bilanci delle banche. Con la Bce che si appresta a chiudere i rubinetti e Jens Weidmann che potrebbe succedere a Draghi alla guida della stessa dall’autunno del prossimo anno, famiglie e imprese italiane rischiano una stangata se la manovra di bilancio del governo Lega-M5S non dovesse convincere i mercati. Così chi ha in mente di chiedere un prestito o di accendere un mutuo farebbe meglio a farlo prima di metà ottobre. Segui su affaritaliani.it