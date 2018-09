Multe a chi mangia in 4 strade Firenze

Napoli - maxi offensiva contro i parcheggiatori abusivi : 29 Multe tra Chiaia e Mergellina : Dopo le polemiche degli ultimi giorni, come ogni weekend i vigili urbani sono scesi in strada per un'offensiva contro i parcheggiatori abusivi. Gli agenti dell'unità operativa Chiaia hanno effettuato ...

“Tieni lo sportello dell’auto aperto?”. Rischi grosso. Multe - ma anche di più : È un gesto quasi spontaneo, lo si fa quando si vuole scendere dall’automobile. Magari si è sovrappensiero, si sta discutendo con gli altri occupanti del veicolo. Un attimo di distrazione che può rivelarsi fatale: aprire la portiera dell’automobile senza prestare attenzione è quantomai Rischioso. anche perché il codice della strada e le sentenze della Corte di Cassazione parlano chiaro: se a causa di tale manovra un altro veicolo va ...

Multe non pagate : si rischia il pignoramento della casa : Pare che da oggi si debba fare molta attenzione alla catasta di Multe non pagate, perché si può rischiare il pignoramento della casa, anche se confluita in un Fondo patrimoniale. Parola di Cassazione. Sembra strano che per una multa sul parabrezza insoluta ci si ritrovi alle calcagna gli agenti pronti a eseguire l’esecuzione forzata del proprio immobile. Infatti non è sempre così, e soprattutto non in tutti i casi. Meglio specificare che per ...

Cinisello - il caso delle Multe "sbagliate" : il sindaco le annulla e chiede scusa ai cittadini : Erronea comunicazione sulla sosta libera ad agosto nella cittadina dell'hinterland milanese, scatta la "mini-sanatoria"

Italiani come noi – ambulanti in spiaggia : “Cacciamoli - ma niente Multe a chi compra”. “Povera gente - devono lavorare” : Sortita di ‘Italiani come noi‘ in Liguria, tra Arenzano e Varazze, per dialogare con residenti e turisti sull’effetto “Spiagge sicure“, il piano del ministro dell’Interno contro i venditori abusivi. Pochi notano la differenza. “Qui da noi ci sono come gli anni scorsi, non si vedono particolari controlli”, dichiara più di una voce. Dai commenti affiorano sentimenti contrapposti. Il fastidio: ...

Bologna - 15mila euro di Multe in un giorno per le slot machine attive fuori orario : Bologna - Oltre 15mila euro di multe in un giorno nei confronti di due locali bolognesi per le slot machine accese in orari non consentiti. Gli agenti della Municipale hanno effettuato controlli per ...

Abbandono rifiuti - a Ceglie è guerra : 80 Multe in pochi giorni : Ceglie MESSAPICA - Continua senza sosta l'azione di contrasto della Polizia locale di Ceglie Messapica nei confronti di coloro che abbandonano i rifiuti sul territorio comunale. In poco più di una ...

Cremosina Multe a raffica contro chi corre in moto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Attualità > Cremosina multe a raffica ...

Pagamenti in contanti e assegni : cambia tutto - Multe per chi non si adegua : Pagare in contanti richiederà delle nuove regole a partire dal 1 gennaio 2019 e sarà bene per tutti tenerle a mente perché la violazione potrebbe comportare anche salate multe. Con la normativa ...

[L'inchiesta] Il governo Gentiloni e il flop della guerra ai genitori No Vax : in un anno solo due Multe : Un anno fa i "No vax" erano arrivati fino in piazza Montecitorio e gli antivaccinisti sembravano addirittura sul punto di diventare un problema di ordine pubblico. E certamente un problema politico lo ...

Riscossione Multe scarsi i risultati Chiavenna torna al passato : Sono passati 15 mesi da quando Chiavenna si è affidata alla società privata Creset per cercare di recuperare i 144 mila euro di entrate tributarie e multe che mancavano all'appello. Un contratto di ...

Decreto Dignità - Camera ok : novità del testo/ Ultime notizie - più Multe per chi viola divieto pubblicità gioco : Via libera al Decreto Dignità alla Camera: Di Maio vince il primo round, le novità del testo. Ultime notizie: più multe per chi viola il divieto di pubblicità gioco. I nuovi contratti(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 10:23:00 GMT)

Decreto Dignità - via libera della Camera. Salgono le Multe per chi viola il divieto di pubblicità del gioco : Maggiori sanzioni per chi viola il divieto di pubblicità del gioco d’azzardo. E sui biglietti dei Gratta e vinci apparirà la scritta ‘Nuoce gravemente alla salute’, come per le sigarette. Sono le ultime modifiche al Decreto Dignità arrivate nella serata di giovedì alla Camera, che ha poi dato via libera al testo con 312 sì, 190 no e 1 astenuto. Il provvedimento passa ora in seconda lettura al Senato, che avvierà l’esame lunedì 6 agosto e ...

Furbetti dei rifiuti - vigili in incognito : raffica di Multe per chi abbandona ingombranti o non fa la differenziata : Funziona così: un cittadino incivile si avvicina con un furgone al marciapiede, scende, magari con l'aiuto di un amico, scarica una lavatrice vecchia e l'abbandona accanto al cassonetto. Non sa che un ...