MotoGp – Lorenzo-Ducati | è quasi ora di dirsi addio | ma che rimpianti! Le sorprendenti

MotoGp – Dall’incidente di Rabat al buon momento di Lorenzo : l’analisi di Danilo Petrucci : Le sensazioni di Danilo Petrucci dopo il sabato caotico di qualifiche del Gp della Gran Bretagna: il ternano tra pioggia e cambi di programma Jorge Lorenzo è il poleman del Gp della Gran Bretagna: il maiorchino ha concluso le qualifiche di oggi a Silverstone davanti a atutti, seguito dal compagno di squadra Andrea Dovizioso e da Johann Zarco. Giornata complicata in casa Yamaha, con Vinales e Rossi rispettivamente 11° e ...

MotoGp - GP Gran Bretagna 2018 : analisi qualifiche. Lorenzo e la Ducati volano su un asfalto infido. Disastro Yamaha : Una giornata infinita quella vissuta sul circuito di Silverstone (Gran Bretagna), sede del 12° round del Mondiale 2018 di MotoGP. Un sabato davvero tempestoso per l’arrivo di un nubifragio che si è abbattuto su parte della pista del Northamptonshire e che ha causato, nel corso delle prove libere 4, una serie di cadute da parte di alcuni piloti. Il più sfortunato è stato lo spagnolo Tito Rabat, pilota della Ducati del Team Avintia, centrato ...

MotoGp - Lorenzo valuta le ‘opzioni meteo’ in vista del Gp di Gran Bretagna : “sarà una gara delicata con tanta pioggia” : Jorge Lorenzo, poleman del Gp di Gran Bretagna, confessa le sue sensazioni dopo il capolavoro compiuto a Silverstone ed in vista della gara di domani Il dodicesimo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp sul circuito di Silverstone premia la velocità delle Ducati. La scuderia di Borgo Panigale mette a segno una doppietta fantastica, che elegge autore del giro più veloce Jorge Lorenzo, seguito dal compagno di squadra Andrea ...

