MotoGP | GP Misano Tutti i numeri del GP di San Marino

MotoGP - GP Misano. Le emozioni delle ultime tre edizioni della gara : 2017 - Lorenzo giù, Marquez su Jorge Lorenzo getta alle ortiche la sua prima vittoria in Ducati sotto l'acqua: cade mentre ha un vantaggio di oltre quattro secondi al settimo giro, lasciando un trio ...

MotoGP – Tutto pronto per lo spettacolo di Misano : ORARI e DIRETTE TV del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini : Giovedì la conferenza stampa piloti, venerdì si accendono i motori a Misano: il programma del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini. Ecco dove seguirlo, anche in chiaro Dopo la pausa forzata di Silverstone, dove non si è corso il Gp della Gran Bretagna per le condizioni critiche del circuito che non permettevano ai piloti di girare in sicurezza in pista, in particolar modo con la pioggia, e una settimana di stop prevista da ...

MotoGP – Gp di Misano : Initial Italia sponsor ufficiale della 3ª edizione di KiSS Misano 2018 : Initial Italia sponsor ufficiale della 3ª edizione di KiSS Misano 2018 a favore della sostenibilità sociale e ambientale. Dal 7 al 9 settembre 2018, torna il programma di sostenibilità di Misano World Circuit al Gran Premio OCTO di San Marino e della Riviera di Rimini Initial Italia, leader Italiano nei servizi per l’igiene professionale per bagni e ambienti comuni, conferma la sua attenzione e il suo impegno a favore della ...

MotoGP - GP San Marino 2018 : si riparte a Misano. Meteo permettendo…Le Ducati provano ad insidiare Marc Marquez : Messa alle spalle la grottesca parentesi del Gran Premio di Silverstone, il Mondiale MotoGP 2018 torna in pista per il Gran Premio di San Marino a Misano. Sul tracciato romagnolo, intitolato a Marco Simoncelli, riparte la rincorsa al titolo di Marc Marquez che, sfruttando lo stop del Gran Premio di Gran Bretagna, si avvicina ad ampi passi alla vittoria finale. Lo spagnolo, infatti, mantiene 59 punti di vantaggio su Valentino Rossi e, ...

MotoGP - GP San Marino Misano 2018 : programma - orari e tv : Dopo la farsa di Silverstone, dove il Gran Premio di Gran Bretagna non si è potuto disputare a causa del pessimo asfalto del tracciato inglese, si torna a correre, finalmente, con il Gran Premio di San Marino 2018 sulla pista di Misano Adriatico. La Romagna, dunque, è pronta ad accogliere il Motomondiale che, con una gara non disputata, si avvicina ad ampi passi al rush finale. Lo “zero” cumulativo di Silverstone, ovviamente, ha ...

Misano World Circuit : da venerdì si accendono i motori della MotoGP : ... , Marco Podeschi , Segretario di Stato allo Sport della Repubblica di San Marino, , Stefano Giannini , Sindaco di Misano, , Renata Tosi , Sindaco di Riccione, , Gianni Giovanardi , Assessore Sport ...

MotoGP - 'Benvenuti a casa' - Valentino Rossi invita i fan al Gp di Misano [VIDEO] : 'Benvenuti a casa', questa la frase del nove volte campione del mondo nel video di 'presentazione' del Gp di San Marino e della Riviera di Rimini pubblicato sulle pagine ufficiali Next stop: #...

MotoGP Suzuki - Rins : «Andremo a Misano con molte aspettative» : TORINO - Nel weekend di Silverstone Alex Rins è stato un autentico eroe. Il pilota catalano della Suzuki durante le libere del sabato ha evitato guai peggiori per diversi suoi colleghi, visto che, ...

MotoGP Yamaha - Rossi sui test a Misano : «Abbiamo lavorato molto» : TORINO - Misano è stata una tappa fondamentale per le scuderie. Tra le varie prove, le indicazioni non sono affatto mancate. Tra i piloti che più hanno provato c'è da rimarcare Valentino Rossi. Il ...

MotoGP - GP San Marino 2018 : programma - orari e tv. Si corre tra due settimane a Misano : Tra due settimane (7-9 settembre) il Circus del Motomondiale tornerà in scena per il 13° appuntamento sul tracciato di Misano, in occasione del GP d San Marino 2018. Su uno dei tracciati più impegnativi e attesi dell’anno, i centauri vorranno regalare tante emozioni al pubblico presente. Sarà il weekend di casa per Valentino Rossi, motivato davanti al proprio pubblico a far bene e regalarsi quel successo che in questo 2018 ancora è ...

MotoGP – Vinales sorridente a Silverstone : “la prova che il lavoro fatto a Misano va bene” : Maverick Vinales ritrova il sorriso a Silverstone: lo spagnolo fiducioso e positivo dopo le Fp2 del Gp della Gran Bretagna E’ Andrea Dovizioso il più veloce della seconda sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna: sul circuito di Silverstone il ducatista si è lasciato alle spalle Cal Crutchlow e Vinales. Giornata positiva in casa Yamaha, con i due piloti ufficiali che sono riusciti a chiudere il primo giorno di prove nella ...