Moto : Biaggi e Capirossi in pista insieme : ANSA, - ROMA, 3 SET - Certi amori come certi piloti fanno dei giri immensi e poi ritornano insieme. Stessa sorte è toccata a Max Biaggi e Loris Capirossi ritrovatisi fianco a fianco sugli stupendi ...

MotoGp - Aprilia contesa tra Pernat e Biaggi : Il pilota romano al momento ricopre solo un ruolo di ambasciatore del marchio Aprilia nel mondo. Ma vorrebbe qualcosa di più ambizioso e interessante. CLASSIFICA CALENDARIO Pernat Biaggi Aprilia ...

MotoGp - Biaggi ‘benedice’ il matrimonio tra Aprilia e Iannone : “spero sia amore già dai primi test” : L’ex pilota italiano si è soffermato sull’arrivo di Iannone in Aprilia, auspicando che sbocci l’amore già dai primi test di Valencia “Spero che con Iannone sia amore già dalle prime prove a fine novembre quando proverà la moto e speriamo di poter costruire qualche cosa di bello insieme“. / AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE Max Biaggi si esprime così sull’approdo di Andrea Iannone all’Aprilia a partire ...

MotoGP - Max Biaggi diventa ambasciatore Aprilia nel mondo : Ufficiale l'accordo con l'ex pilota: "Le nostre strade tornano a incrociarsi, sono orgoglioso e fiducioso"

Moto – Max Biaggi ambasciatore Aprilia si ricompone un binomio storico : Max Biaggi è ambasciatore nel mondo per Aprilia. Si ricompone un binomio che ha scritto pagine memorabili della storia del Motociclismo. Il sei volte campione del mondo sarà il volto sportivo e vincente di Aprilia Il sei volte campione del mondo Max Biaggi sarà ambasciatore nel mondo del marchio Aprilia: un ruolo che non avrebbe neppure bisogno di essere istituzionalizzato, tanta è la storia del Motociclismo che Max e Aprilia hanno scritto ...