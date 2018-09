Moto : Biaggi e Capirossi in pista insieme : ...sul circuito toscano per godere di una giornata in sella su una delle più belle piste del Motomondiale hanno così avuto la sorpresa di avere compagni tra i cordoli due pluricampioni del Mondo, piloti ...

MotoGp - Aprilia contesa tra Pernat e Biaggi : Il pilota romano al momento ricopre solo un ruolo di ambasciatore del marchio Aprilia nel mondo. Ma vorrebbe qualcosa di più ambizioso e interessante. CLASSIFICA CALENDARIO Pernat Biaggi Aprilia ...

MotoGp - Pernat contro Biaggi : duello per l'Aprilia : C'è anche Max Biaggi, che attualmente riveste il ruolo di ambasciatore del marchio nel mondo. Questo compito è un po' stretto al sei volte campione del mondo, che vorrebbe un ruolo più operativo. ...

MotoGP - Gp Silverstone : Biaggi - 'Iannone? Quando arriverà la Moto sarà più competitiva' [VIDEO] : Il pilota romano, intervistato da Sky Sport motoGP, ha fatto il punto sulla situazione della casa veneta parlando di Scott Redding , che qualche settimana fa ha fatto alcune uscite 'colorite' e ...

MotoGp - Biaggi ‘benedice’ il matrimonio tra Aprilia e Iannone : “spero sia amore già dai primi test” : L’ex pilota italiano si è soffermato sull’arrivo di Iannone in Aprilia, auspicando che sbocci l’amore già dai primi test di Valencia “Spero che con Iannone sia amore già dalle prime prove a fine novembre quando proverà la moto e speriamo di poter costruire qualche cosa di bello insieme“. / AFP PHOTO / FILIPPO MONTEFORTE Max Biaggi si esprime così sull’approdo di Andrea Iannone all’Aprilia a partire ...

Moto – Max Biaggi ambasciatore Aprilia si ricompone un binomio storico : Max Biaggi è ambasciatore nel mondo per Aprilia. Si ricompone un binomio che ha scritto pagine memorabili della storia del Motociclismo. Il sei volte campione del mondo sarà il volto sportivo e vincente di Aprilia Il sei volte campione del mondo Max Biaggi sarà ambasciatore nel mondo del marchio Aprilia: un ruolo che non avrebbe neppure bisogno di essere istituzionalizzato, tanta è la storia del Motociclismo che Max e Aprilia hanno scritto ...

