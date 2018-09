Mondo Tv | accordo con Alianzas Producciones per coproduzione film live Inolvidable

Mondo TV - accordo di coproduzione con Alianzas Producciones : Nuovo contratto per Mondo TV, gruppo specializzato nella produzione e nella distribuzione di audiovisivi animati. La società annuncia che il gruppo Mondo TV Iberoamerica ha raggiunto l'accordo con

Theresa May : Brexit senza un accordo non è la fine del Mondo : Teleborsa, - La Brexit senza accordo non impensierisce Theresa May . Lo avrebbe detto il Premier britannico in un'intervista spiegando che se si verificasse l'ipotesi "non sarebbe poi la fine del ...

Accordo commerciale Ue e Giappone : "Nasce la più grande area di libero scambio al Mondo" : Con una cerimonia che si è svolta a Tokyo, l'Unione europea ha firmato un Accordo di libero scambio con il Giappone. Ospiti del premier Shinzo Abe, erano presenti il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk e il...

Mondo TV : accordo con Grabo su diritti Robot Trains per Italia e Russia : 16 luglio 2018 " Mondo TV comunica che Grabo S.r.l., società Italiana leader nel proprio settore con sede a Ravenna, ha acquistato da Mondo TV S.p.A. una licenza per il territorio di Italia e Russia ...

Al via il vertice Trump-Putin : «Il Mondo ci vuole vedere d’accordo» : Fino a oggi i presidenti di Russia e Stati Uniti si erano visti solo in due occasioni, a margine dei lavori del G20 ad Amburgo nel luglio 2017 e al vertice economico Asia-Pacifico in Vietnam in novembre. A Helsinki invece Trump e Putin, ospiti del presidente finlandese Sauli Niinisto, sono concentrati unicamente l’uno sull’altro...

Cicero - Valore Impresa - : "Necessario raccordo tra università e Mondo imprenditoriale" : "E' necessario -spiega Gianni Cicero, presidente di Valore Impresa e promotore dell'evento- creare un equilibrio tra mondo delle scuola e mondo del lavoro, nello specifico è necessaria un'attività di ...