Mondiali Pallavolo – La nomination di ex giocatori e numerosi fan

Mondiali Pallavolo – Il Gruppo Sisal a sostegno dell’edizione 2018 : Il Gruppo Sisal sostiene il Campionato Mondiale Maschile 2018 Sisal Group, con i marchi SisalPay e SuperEnalotto, sostiene in qualità di Official Partner il campionato mondiale di Pallavolo maschile 2018, che si terrà tra il 9 e il 30 settembre in Italia e in Bulgaria. Le sei città italiane che ospiteranno le sfide copriranno davvero tutto lo Stivale: il match d’apertura è in programma al Foro Italico di Roma, due gironi della prima fase ...

Mondiali Pallavolo – Nazionale Italiana : Blengini ha scelto i 14 atleti per la rassegna iridata : Nazionale Maschile: scelti i 14 atleti per i Campionati del Mondo 2018 in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre Padova. Il Commissario Tecnico della Nazionale Maschile Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che prenderanno parte ai Campionati del Mondo Maschili in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre 2018. Dopo sei settimane di lavoro il CT tricolore ha dunque scelto di affidarsi ai seguenti ...

Pallavolo – Mondiali 2018 : inizia il conto alla rovescia - ecco dove seguire le partite degli azzurri : Il palinsesto del Campionato Mondiale Maschile 2018 Mancano meno di due settimane all’inizio del Campionato Mondiale di Pallavolo maschile, che si svolgerà in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Tantissimi appassionati aspettano con trepidazione il fischio d’inizio della rassegna iridata, che nella gara inaugurale vedrà gli azzurri di Blengini scendere in campo nello splendido scenario del Foro Italico contro il Giappone. Un evento ...

Pallavolo – Verso i Mondiali 2018 : tutto esaurito per la prima amichevole dell’Italia maschile a Padova : Sold out per la prima amichevole a Padova, biglietti ancora disponibili a Siena A meno di due settimane dalla sfida inaugurale di Roma contro il Giappone (19.30), l’attesa per il Mondiale è già alle stelle. Se per la gara d’esordio al Foro italico i tagliandi sono già terminati da tempo, anche per i due test-mach contro la Cina, in programma a Padova il 2 settembre (ore 18.00) e a Siena il 6 settembre (ore 18.00), prosegue la caccia al ...

Pallavolo - il calendario delle partite dell'Italia ai Mondiali : esordio contro il Giappone : I Mondiali di Pallavolo inizieranno a Roma il 9 settembre, con la partita inaugurale Italia-Giappone. La diretta tv è prevista su Rai Due alle ore 19.30. Tutti gli incontri della Nazionale maschile azzurra di volley [VIDEO] saranno trasmessi in diretta e in chiaro sul secondo canale della Rai. I ragazzi di coach Gianlorenzo Blengini fanno parte della Pool A, insieme a Giappone, Belgio, Argentina e Slovenia. Nella prima fase, la Nazionale ...

Calendario Mondiali Pallavolo 2018 : programma - orari - tutte le partite e tv. Si gioca in Italia e Bulgaria : I Mondiali 2018 di volley maschile si svolgeranno tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. La rassegna iridata torna nel nostro Paese per la terza volta nella storia, a soli 8 anni di distanza dalla seconda esperienza a cui si deve anche aggiungere la rassegna iridata femminile disputata nel 2014. A Bari e a Firenze si svolgeranno due gironi della prima fase ma con il match d’apertura in programma al Foro Italico di Roma con ...

Pallavolo – Mondiali 2018 : le 22 azzurre tra cui il ct Mazzanti sceglierà le 14 convocate : Nazionale Femminile: le 22 atlete per il Campionato del Mondo 2018 In base alle indicazioni del commissario tecnico Davide Mazzanti verrà comunicata oggi alla FIVB la lista delle 22 atlete della nazionale italiana per il Campionato del Mondo femminile 2018, che si svolgerà in Giappone dal 29 settembre al 21 ottobre. Da quest’elenco nelle prossime settimane verranno selezionate le 14 giocatrici che scenderanno in campo nella rassegna ...

Pallavolo - si avvicinano i Mondiali per la Nazionale maschile e quella femminile : le sensazioni degli azzurri : Si avvicinano gli appuntamenti clou della stagione 2018, la Nazionale maschile e quella femminile pronte per i rispettivi Campionati Mondiali Monica De Gennaro, libero titolare della formazione femminile, è da poco rientrata dal viaggio di nozze, necessariamente posticipato per consentirle la partecipazione alla Volleyball Nations League, con il marito Daniele Santarelli, suo allenatore all’Imoco Volley Conegliano e da poco divenuto ...

Pallavolo : Mondiali - i 22 convocati : ANSA, - ROMA, 30 LUG - Verrà inviata oggi alla Federazione internazionele della Pallavolo la lista di 22 azzurri selezionati dal ct Gianlorenzo Blengini per i prossimi Mondiali. "L'elenco di atleti ...

Rai Sport - a Settembre F1 Monza - Nazionale - Champions - U21 - Mondiali Ciclismo e Pallavolo : La stagione agonistica 2018/19 riparte magnificamente sulle reti Rai. Dal prossimo mese di Settembre transiteranno: la Formula 1, il calcio con le partite della Nazionale, UEFA Champions League e Under 21, i Campionati Mondiali di Pallavolo Maschile e Femminile e i Mondiali di Ciclismo su strada. Un Settembre di grande Sport, ricco di importantissimi eventi di livello mondiale, in grado di catalizzare l’attenzione ...