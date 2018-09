Modric Inter | la Fifa chiude il caso con il Real Madrid | ' Nessun elemento per procedere'

Fifa - l'Inter 'assolta' : nessuna irregolarità su Modric : l'Inter ha ragione, su Modric non c'è stata alcuna pressione, Il caso non viene nemmeno aperto. Non ci sarà alcuna indagine da parte della Fifa contro l'Inter per il caso Luka Modric. La federazione ...

Caso Modric-Inter - interviene la Fifa : ecco la decisione sulla denuncia del Real Madrid : La Fifa interviene sul tentativo di denuncia del Real Madrid ai danni dell’Inter in merito al Caso Modric: non sussistono gli estremi per un’azione legale Luka Modric, il tema caldo dell’estate interista, il sogno di mercato, la risposta all’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, stava per trasformarsi in un pericoloso contenzioso legale. Almeno questa era la volontà del Real Madrid che, dopo ...

Modric - caso chiuso. La Fifa assolve l’Inter : “dal Real Madrid denuncia infondata” : La Fifa ha messo la parola fine sul caso Modric, il croato vice campione del Mondo più volte accostato all’Inter di Suning. La massima rappresentanza del calcio con una lettera inviata sia all’Inter sia al Real Madrid ha messo la parola fine al caso. Fondamentalmente non ci sono gli elementi per dar seguito alla denuncia del club spagnolo: Perez accusava il club nerazzurro di comportamento scorretto contattando un calciatore ...

Perez sulla telenovela Modric : “L’Inter voleva prenderlo gratis” : Continuano le polemiche a distanza tra il Florentino Perez e l’Inter sul caso Modric. Il croato, insignito ieri sera del Uefa Player of the Year, è stato un caso dell’ultima parte del mercato. L’Inter ha provato fino alla fine a prenderlo, secondo il presidente dei blancos in maniera abbastanza anomala: “Hanno provato a prelevare un fuoriclasse come lui senza spendere un euro. Cosa mai vista in vita ...

Florentino Perez : 'L'Inter voleva Modric senza pagare'. La replica di Zanetti dopo i sorteggi Champions : "L'Inter ha provato a prendere il nostro numero 10 senza pagarlo, mai successo in vita mia". Da Montecarlo, dove ha visto per un altro anno stravincere i suoi ragazzi tutti i premi individuali dell'...

Calciomercato Inter - Florentino Perez : 'Volevano prendere Modric gratis' : Immediata la replica di Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, Intervenuto a Sky Sport: "Non ho sentito le accuse, le leggeremo e vedremo nelle sedi opportune".

