laragnatelanews

: Mitsubishi Eclipse Cross e “Il Tempo delle donne” a Milano 7-8-9 settembre - laragnatelanews : Mitsubishi Eclipse Cross e “Il Tempo delle donne” a Milano 7-8-9 settembre - evyna : Mitsubishi Eclipse Cross e “Il Tempo delle donne” a Milano 7-8-9 settembre - DeaDCeLL77 : @il_Maggiore Sai che probabilmente è una Mitsubishi Eclipse Spider serie 2001/2003? Guarda il muso. -

(Di lunedì 3 settembre 2018), il SUV coupé della Casa dei tre diamanti, partner della 5° edizione de “Il, edizione dedicata alla Felicità, che si terrà ail 7-8-9. Organizzato da Corriere della Sera, IlDonne è un momento collettivo di produzione di idee, di sperimentazione e di confronto. L’edizione 2018 che si articolerà su 100 eventi fra spettacoli, performance, installazioni, interviste, incontri, laboratori e molto altro, vivrà come proscenio principale gli spazi della Triennale e avrà come tema “La Felicità adesso”. Un concetto, la Felicità, che raccoglie la magia di una promessa, che sfida tutti noi ad una rincorsa ricca di energie, speranze e qualche timore di non raggiungerla. Su questo fil rouge, avvalendosi del modello che più degli altri nell’ultimo anno ha ispirato già molte donne amantiquattro ruote a guardare verso una ...