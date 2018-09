Minervini in bianco e nero s' immerge tra gli afro

ilgiornale

(Di lunedì 3 settembre 2018) "Il razzismo negli Stati Uniti è uno tsunami". Non usa mezzi termini Roberto, il regista di What You Gonna Do When the World's on Fire? ("Che fare quando il mondo è in fiamme?"), secondo film italiano in concorso che uscirà nei cinema grazie alla Cineteca di Bologna. Come nei suoi due film precedenti Louisiana (The Other Side) e Stop the Pounding Heart (il Festival dei popoli di Firenze a novembre gli dedicherà una retrospettiva), il quarantottenne regista marchigiano, che vive e lavora negli Stati Uniti (precisamente a Houston in Texas), ha vissuto per mesi con un gruppo di persone, quiamericane in Louisiana e nel Mississippi, girando 180 ore di immagini che, grazie al montaggio di Marie-Hélène Dozo ("la vera scrittura dei miei film di osservazione è al montaggio"), sono diventati queste due ore in unevocativo proprio del tema del film. Che è quello della ...