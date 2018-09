Milano Online il bando per 15 locali ai piani terra delle case popolari

IKEA sceglie Milano per il progetto Locker. Punti di ritiro degli acquisti online 24 ore su 24 : Sono oltre 4 miliardi le persone che hanno accesso ad internet nel mondo, un numero che continua a crescere contribuendo sempre più a dare vita ad una società costantemente connessa. In un contesto del genere è inevitabile che aumenti sempre di più la fiducia dei consumatori che scelgono le piattaforme di e-commerce per i propri acquisti, ed è inevitabile che a fronte di un aumento degli acquisti online, debba corrispondere un adeguamento dei ...