Milano | Fontana su sgomberi case Aler | per noi legalità prioritaria

Aeroporti : Fontana e Rizzi - World Routes 2020 valorizza Milano e Lombardia : Milano, 25 lug. (AdnKronos) – Dal 5 all’8 settembre 2020 Milano e la Lombardia ospiteranno la fiera internazionale ‘World Routes’, uno dei principali eventi del settore aeronautico che riunisce compagnie aeree, Aeroporti, aviation stakeholder, industria del turismo e turismo bureau da tutto il mondo ed e’ organizzato da Ubm. L’accordo è stato presentato oggi a Milano nella sede di Assolombarda da Sea, ...

Aeroporti : Fontana e Rizzi - World Routes 2020 valorizza Milano e Lombardia (2) : (AdnKronos) – “Nel protocollo -avverte il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia Alan Rizzi, che ha sottoscritto il testo su delega del governatore- viene indicato che la manifestazione non dovrà limitarsi ai locali fieristici, ma dovrà organizzare anche eventi in città”. Come Regione “non ci limiteremo solo alla città di Milano, ma faremo un evento partecipativo per tutta la Lombardia”. In ...

Apple Store Milano - accesa la fontana in piazza Liberty. Oneri per le periferie e giovani creativi testimonial : Prima dell'anteprima. Erano già assiepati in piazza Liberty, i curiosi, mentre si schiudeva lo scrigno che per un anno e mezzo ha tenuto nascosto il cantiere. Alle 10 in punto, nel cuore della città, ...

L'Apple Store di Milano - la cascata di cristallo è irresistibile : tutti a mollo nella fontana : L'ha concepita l'archistar Norman Foster e di certo è uno dei punti che caratterizzano l'architettura del nuovo Apple Store di Milano. Ma, a quanto pare, è anche un richiamo irresistibile per turisti e milanesi che accusano le temperature particolarmente alte di questi pomeriggi...

Caldo e afa a Milano : la fontana di piazza Gae Aulenti si trasforma in una piscina : In queste giornate di afa e Caldo atroce, milanesi e turisti si riparano come possono: uno dei punti migliori dove bagnare i piedi e rinfrescarsi è la fontana di piazza Gae Aulenti a Milano, particolarmente amata dai bambini che si divertono e fanno il bagno come in una grande...

Olimpiadi : Fontana - sono ottimista - dossier Milano è il migliore : Milano, 3 lug. (AdnKronos) – Sulle Olimpiadi invernali del 2026 “sono ottimista perché credo che la nostra proposta sia sicuramente la migliore da tutti i punti di vista”. Lo ha detto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a margine del Consiglio regionale. “Milano e la Lombardia hanno già dimostrato nel recente passato, con Expo, di saper organizzare in maniera eccellente eventi di caratura internazionale ...

Pride Milano - Netflix tappezza la metro di arcobaleni. E i pendolari apprezzano : “Campagna intelligente che critica Fontana” : Fermata della metropolitana di Porta Venezia tappezzata di arcobaleni e foto maxi formato che ritraggono coppie omosessuali delle serie tv. È la campagna pubblicitaria firmata Netflix promossa pochi giorni prima del Pride di Milano e in risposta al ministro della Famiglia, Lorenzo Fontana, che aveva parlato di famiglie arcobaleno “inesistenti”. E se i pendolari hanno opinioni diverse sull’efficacia dell’iniziativa ...

Olimpiadi Torino - scontro nel M5s. Fontana : Milano decisa : La sindaca Appnedino avrebbe minacciato le dimissioni. Oggi l'incontro con il sottosegretario Giorgetti

Olimpiadi : Fontana - Milano c’è - aspettiamo che il governo si esprima : Milano, 26 giu. (AdnKronos) – “Io e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, siamo assolutamente decisi, perché riteniamo che le Olimpiadi siano un evento importante e strategico. Non facciamo certamente pressioni di carattere partitico perché riteniamo di essere i migliori”. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine degli ‘Stati generali dell’Innovazione’, rispondendo a chi gli ...