Milano Dal Comune 80 mila euro per interventi di contrasto alle dipendenze

Rita Dalla Chiesa : 'Per mio padre quattro cerimonie a Milano e nessuna a Roma' : Pensieri notturni che trasudano amarezza per Rita Dalla Chiesa , a poche ore dalle commemorazioni per l'anniversario del padre, il generale dei carabinieri e prefetto di Palermo, Carlo Alberto Dalla ...

Dal calcio alla gastronomia : Leonardo apre un locale a Milano : la gastronomia ! Il dirigente brasiliano infatti ha deciso di lanciarsi nell'imprenditoria e, assieme ad alcuni soci, aprirà un locale nella zona sud-ovest di Milano: nasce 'La Salumeria dello Sport' ...

Migranti - otto persone salvate dalla Diciotti accolte a Milano : Migranti, otto persone salvate dalla Diciotti accolte a Milano La Caritas Ambrosiana ha messo a disposizione 17 posti destinati agli uomini e alle donne che si trovavano sulla nave della Guardia Costiera. Intanto Salvini annuncia la chiusura di alcuni centri di accoglienza ed esulta: “Sbarchi al minimo storico degli ultimi 5 ...

Dal calcio al food : Leonardo apre a Milano la Salumeria dello Sport : La ' Salumeria dello Sport ' aprirà l'attività a Settembre e per chi è appassionato di calcio ed è anche in cerca di lavoro, ha pubblicato sulla propria pagina Facebook un appello per la ricerca di ...

Area Expo Eventi. Dal 6 all’8 settembre il Milano Rocks : Appuntamento con il Milano Rocks dal 6 all’8 settembre presso l’Area Expo Eventi. Da giovedì 6 a sabato 8 settembre presso

Al via i 600 corsi proposti dal Comune di Milano : Sono oltre 600 i corsi proposti dal Comune di Milano, al via, realizzati grazie ai Civici Centri di formazione professionale.

Migranti : 8 salvati dalla Diciotti assegnati alla Diocesi di Milano : Saranno ospitati al centro di accoglienza Casa Suraya: 4 donne e 4 uomini, domani verranno accolti dal direttore della Caritas Ambrosiana

Milano : sfila cellulare dalle mani di una donna e fugge in bici - arrestato : Milano, 30 ago. (AdnKronos) - Ha sfilato il cellulare dalle mani di una donna che camminava lungo la strada, poi si è dato alla fuga sfrecciando le per le strade a bordo di una bicicletta, ma è stato individuato e arrestato. E' quello che è accaduto ieri sera, intorno alle 21.30, a Milano. Il giovan

Milano : in due con scusa informazioni stradali rubano marsupio - arrestati : Milano, 30 ago. (AdnKronos) - Con la scusa di chiedere informazioni a un automobilista, gli hanno sottratto un marsupio contenente 300 euro in contanti e un telefono cellulare. E' accaduto ieri sera a Milano a due giovani che sono stati arrestati. Intorno alle 18, i due, un 32enne e un 22enne, entra

ACIDO NELLA BOTTIGLIETTA DEL COLLEGA : ARRESTATA/ Milano - ultime notizie : tradita dal cellulare : Milano, ACIDO NELLA BOTTIGLIETTA del COLLEGA: ARRESTATA donna di 52 anni dipendente Eni. Lei nega ogni accusa, in precedenza lo aveva molestato telefonicamente.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 10:03:00 GMT)

Gp di Monza - la F1 fa show - dalla pista al centro di Milano " : ... Official Logistics Partner di Formula 1 dal 2004, che abituata a spedire in giro per il mondo il circus della F1 ha voluto dedicare al più piccoli uno spazio esclusivo per giocare e rilassarsi prima ...

Formula 1 - GP Monza : il F1 Milano Festival dalla Darsena in LIVE streaming : Sky sarà media partner dell'evento in Darsena, con una copertura completa: finestre dedicate su Sky Sport 24, LIVE streaming su skysport.it e sull'app di Sky Sport, contenuti esclusivi sui social ...